Nos vamos hasta Corea del Sur para probar el Hyundai Ioniq 9, el eléctrico perfecto para las familias

Hemos hecho un viaje muy emocionante. Con las maletas preparadas hemos cogido un vuelo y nos fuimos hasta Seúl, Corea del Sur. Un país famoso no solo por sus productos de cosmética, su gastronomía o por su música, el K-pop, sino también por sus marcas de coches, como Hyundai. La firma coreana ha elegido su país natal para la presentación del que será su máximo exponente de la movilidad eléctrica: el Ioniq 9.

Se trata de un SUV de grandes dimensiones, con más de 5 metros de largo, que promete ser el coche eléctrico que sirva para todo, gracias a su elevada autonomía. Luce un diseño espectacular, muy moderno y minimalista, que ha sido esculpido para ofrecer la menor resistencia posible al aire. Destaca su enorme frontal, remarcando su anchura por la luz diurna, junto con unos faros principales LED localizados en la parte baja de los laterales, compuestos por píxeles paramétricos. Visto de lado, destacan las llantas aerodinámicas de hasta 21 pulgadas, junto con los retrovisores digitales. La trasera luce el mismo patrón píxel de la parte delantera, pero en disposición vertical. Y un gran portón que da la bienvenida a un maletero que, incluso con las tres filas desplegadas, tiene 620 litros de capacidad.

Hyundai Ioniq 9 | Centímetros Cúbicos

Nuestro viaje con el nuevo Hyundai Ioniq 9 en Corea del Sur comenzó en Seúl y terminó en Busan. Por delante tuvimos más de 400 km para poner a prueba su avanzada tecnología que promete hasta 620 km de autonomía para toda la familia.

Todo gracias a su batería de 110,3 kWh de capacidad. Pese a su gran tamaño, puede recargarse en solo 24 minutos del 10 al 80%, gracias a su arquitectura de 800 voltios, que permite potencias de carga de hasta 350 kW, de las más altas del mercado.

Hyundai Ioniq 9 | Centímetros Cúbicos

Hay muy pocos coches eléctricos con una autonomía alta y que en su interior sean capaces de albergar hasta siete ocupantes. Un interior, por cierto, bastante chulo y enorme, con una pantalla panorámica, que a su vez se divide en dos, de 12,3” cada una. En la de la izquierda se proyecta el cuadro de mandos, y en la de la derecha todo el sistema de infoentretenmiento. Pero sin duda, lo que más me gusta de su interior es, por un lado, la practicidad que ofrece, con múltiples huecos portaobjetos y por otro, el modularidad, que incluso cuenta con asientos giratorios.

El Hyundai Ioniq 9 está disponible en varias versiones: con propulsión trasera, siendo esta la que más autonomía tiene; tracción total, y otra llamada Performance, con hasta 435 CV. Todas alimentadas por la misma batería.

A nivel dinámico, la calidad de rodadura es de lo mejorcito de su segmento. Aunque hay dos cosas que me sorprenden: por un lado, se siente bastante ágil, no hay que olvidar que se trata de un coche de más de 2 toneladas. Y por otro, que se siente un coche más pequeño de lo que es, porque mide cinco metros. Y cuando lo conduces no te da esa sensación. Algo que se gradece en un coche de estas características, sobre todo si vamos a circular por ciudad.

Hyundai Ioniq 9 | Centímetros Cúbicos

Es quizá uno de los coches más silenciosos que he conducido en mucho tiempo. No te enteras de los kilómetros que haces, todo está enfocado para que tu comodidad sea la más alta posible. Además me gusta esa tranquilidad de no solo tener mucha autonomía para viajar, sino también la capacidad de cargar la batería muy rápido. El Hyundai Ioniq 9 es el coche eléctrico familiar definitivo.