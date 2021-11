Sí, la nieve tiene colores en la carretera y estas son las razones por las que deberías conocer su significado

Más información La propuesta de un nuevo Permiso B1 para conductores de 16 años

La Dirección General de Tráfico no ha pasado por alto los avisos y las alertas de la Aemet. Desde hace varios días inunda sus redes sociales con consejos para conducir en situaciones complicadas, como cuando nos encontramos nieve en la calzada, pero también con información. La DGT ha querido recordar que en la carretera, este fenómeno tiene cuatro colores que nos indican cómo debemos actuar.

Cuando la nieve aparece, lo más aconsejable es evitar cualquier desplazamiento aunque esto, a veces, no es posible. Por lo tanto, si vas a circular en este escenario debes tener presente que deberás adaptar tus formas a las condiciones reduciendo la velocidad, aumentando la distancia de seguridad, activando las luces de cruce, manteniendo la dirección recta y no frenando ni acelerando de forma brusca.

Una tormenta de nieve en las cercanías de Rokietnica golpea a un automovilista (18-03-2018) | Efe

Los cuatro colores de la nieve

La razón para ello es sencilla: la nieve provoca que, normalmente, los neumáticos reduzcan su capacidad de tracción generando una pérdida de control en el coche. Poniendo esas prácticas en marcha podremos mitigar este efecto aunque, en determinadas ocasiones, tendremos que incorporar otras actuaciones en función de las condiciones de la circulación. ¿Cómo sabremos cuáles son las más adecuadas en cada momento? Gracias a los colores que se asignan a la nieve: cuatro niveles de riesgo para que los conductores sepan qué ocurre y actúen en consecuencia.

Nivel verde

Se activa cuando comienza a nevar y todavía no es peligroso circular. No obstante, se aconseja extremar la prudencia, no perder de vista las previsiones y la información en tiempo real y evitar los puertos. Estas son sus limitaciones:

Autopistas y autovías: hay que circular, como máximo, a 100 km/h.

hay que circular, como máximo, a 100 km/h. Resto de carreteras: prohibido ir a más de 80 km/h.

prohibido ir a más de 80 km/h. Camiones: deben usar obligatoriamente el carril derecho y no pueden adelantar.

Carretera nevada | Agencias

Nivel amarillo

Cuando la calzada está casi cubierta nos encontramos con el nivel amarillo. Un escenario en el que hay que aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad en descensos y curvas así como evitar maniobras bruscas. Tiene estas limitaciones:

Turismos y autobuses: tienen que ir, como máximo, a 60 km/h.

tienen que ir, como máximo, a 60 km/h. Camiones y los vehículos articulados: no pueden circular.

Nivel rojo

Llegamos a este punto cuando la carretera está totalmente cubierta de nieve y la circulación es peligrosa. Sólo se podrá conducir con cadenas o neumáticos especiales a 30 km/h y si hay vehículos inmovilizados, no debemos adelantarlos si no estamos seguros de poder continuar con el trayecto. Cuenta con las siguientes limitaciones:

Vehículos articulados, camiones y autobuses: prohibido circular.

prohibido circular. Resto: recomiendan no circular.

Nivel negro

El espesor de la nieve o la presencia de hielo impiden la circulación. Si en este escenario tu vehículo se queda inmovilizado páralo cerca de los laterales para que las máquinas quitanieves, los servicios de carretera y de emergencia puedan trabajar sin problemas, usa el motor lo imprescindible para poder tener calefacción y no salgas a no ser que haya un refugio.