¿La compra más sensata para la familia? Es un Seat con mucho espacio, deportivo y con etiqueta Cero por ser el híbrido enchufable más barato del mercado

La gran baza del Seat León Sportstourer híbrido enchufable para familias está en el espacio. El maletero de 620 litros es más que suficiente para un carrito, maletas y alguna bicicleta infantil. Con los asientos abatidos, la cifra sube hasta 1.600 litros, lo que convierte cualquier escapada en un ejercicio de “cabe todo sin problemas”, y aunque la batería ocupa algo de hueco bajo el piso, la sensación general es de amplitud.

A esto se suma la etiqueta CERO, que no es un simple adhesivo azul. Significa que puede entrar sin restricciones en zonas de bajas emisiones, algo que en ciudades como Madrid o Barcelona ya no es un extra, sino una necesidad. Además, homologa hasta 72 kilómetros en modo eléctrico (unos 45-50 reales), por lo que, si se recarga con frecuencia, la gasolina pasará a un segundo plano en el presupuesto familiar.

No siempre gana el más barato

Decir que el León ST PHEV es el híbrido enchufable más barato sería simplificar demasiado la realidad. Su precio de partida, algo por encima de los35.000 euros, lo coloca en la media del segmento. Es cierto que con las ayudas del plan MOVES y entregando un coche antiguo se puede quedar en torno a 30.000, pero todavía hay rivales más económicos, como el MG HS PHEV o el Renault Captur E-Tech.

Ahora bien, el precio no es la única medida de valor. Frente a esos modelos, el León ofrece un comportamiento más afinado, mejor calidad de construcción y un maletero más grande que el de muchos SUV de su rango. También transmite más confianza en curvas gracias a su chasis, y su dirección resulta precisa incluso en conducción rápida.

Eso sí, hay que ser realista: un PHEV tiene sentido si se carga de forma habitual. La nueva normativa española de 2025 lo deja claro: para conservar todos los beneficios asociados a la etiqueta CERO, habrá que demostrar que el coche circula en eléctrico con regularidad. Si la rutina incluye un punto de carga en casa o en el trabajo, el coste por cada 100 kilómetros se queda en apenas unos euros, y el ahorro frente a un gasolina tradicional es notable.

Interior Seat León Sportstourer | Seat

Un candidato sólido para familias exigentes

Como coche familiar, el León Sportstourer PHEV cumple de sobra. Tiene espacio, un equipamiento de seguridad completo y prestaciones suficientes para que los viajes largos no se hagan pesados. Las cinco estrellas Euro NCAP respaldan su protección en caso de accidente, y el catálogo de opciones permite personalizarlo con techo panorámico, asientos calefactados o asistentes avanzados de conducción.

En uso real, combina bien ciudad y carretera. La parte eléctrica cubre trayectos diarios sin gastar gasolina, y el motor térmico asegura que los viajes de verano no dependan de la infraestructura de recarga. Es un coche pensado para quienes valoran ese equilibrio entre eficiencia y libertad de movimiento.

No es perfecto, claro. Si el presupuesto es ajustado, un MG HS PHEV puede ser más tentador; si la prioridad es la fiabilidad a largo plazo, Toyota y Kia mantienen ventaja. Pero para quienes buscan un familiar europeo, con buen maletero, diseño atractivo y un toque de deportividad, este León híbrido enchufable es un candidato muy difícil de ignorar en 2025.