Rogfast, el túnel submarino que reducirá once horas de viaje

Desde el Eurotúnel que une Reino Unido y Francia bajo el Canal de la Mancha hasta el Seikan en Japón, que tiene 240 metros de profundidad y que conecta las islas de Honshu y Hokkaido, la humanidad ha demostrado que perforar montañas o mares ya no es cuestión de ciencia ficción, sino de precisión milimétrica.

Noruega, tierra de fiordos y carreteras que parecen salidas de una película, quiere ahora sumar su nombre al podio de las obras más ambiciosas con Rogfast: un túnel submarino que, cuando se inaugure, no solo batirá récords de longitud y profundidad, sino que reescribirá la forma de viajar por la costa escandinava.

Un salto bajo el mar para ahorrar once horas de carretera

Tendrá 26,5 kilómetros de longitud y alcanzará los 400 metros de profundidad con cuatro carriles y un tiempo estimado de cruce 35 minutos. Una conexión directa entre Randaberg y Bokn que reducirá once horas de conducción y evitará desvíos forzados por el mal tiempo.

El impacto logístico será notable: menos horas al volante significan entregas más rápidas para los camiones, rutas más eficientes para los autobuses turísticos y una reducción de emisiones en un país comprometido con la transición ecológica. Para el viajero, supone cambiar horas de ferris y asfalto por un trayecto continuo bajo el mar.

Las obras comenzaron en 2018 y está previsto que finalicen en 2033, y supondrán un presupuesto global de 1900 millones de euros. La financiación combinará inversión pública, que cubrirá el 40%, con un peaje de unos 35€ por coche, que aportará el 60% restante. Aunque la tarifa genera debate, las autoridades defienden que el tráfico constante de vehículos permitirá amortizar la obra en menos de una década.

Cuando abra en 2033, Rogfast será el túnel de carretera más largo y profundo del mundo, y la intersección subterránea más profunda jamás construida. Para los conductores, será tan simple comoactualizar el GPS, pagar el peaje y recorrer bajo el mar lo que antes requería medio día. Un cambio que promete transformar para siempre la experiencia de viajar por la costa noruega.