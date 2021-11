La propuesta de un nuevo carnet de conducir a partir de 16 años: ¿en qué consiste?

En la actualidad estamos asistiendo a un profundo cambio en el paradigma de la movilidad personal, que ha dejado de estar centrada en el coche para dar paso a otras maneras de moverse que poco tienen que ver con un vehículo privado.

Sin embargo, aún a día de hoy cientos de miles de jóvenes se someten cada año a las pruebas necesarias para obtener el carnet de conducir, unas pruebas que buscan asegurar ciertos conocimientos y habilidades a la hora de conducir. En la actualidad existe el carnet B, destinado a conducir vehículos de hasta 3.500 kg y sin límite de potencia. También existe la licencia AM, para ciclomotor y cuadriciclos con una potencia máxima de 6 kW y una masa máxima de 425 kg. Para obtener la licencia AM es necesario tener al menos 15 años, mientras que hasta los 18 no se puede obtener el permiso B.

¿Qué es el permiso B1 que podría llegar a España?

Ahora llega una nueva propuesta de la mano de PONS Seguridad Vial y la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), una propuesta que busca aumentar la capacidad de movilidad de los jóvenes a partir de los 16 años, que podrían a raíz de esta propuesta obtener lo que se ha denominado como permiso B1.

El permiso B1 permitiría obtener una licencia de conducción para vehículos con hasta 15 kW de potencia, limitando la velocidad máxima de circulación a los 90 km/h y la masa máxima del vehículo en cuestión a 450 kg. Se buscaría potenciar así una movilidad ecológica para los más jóvenes, ya que esta clase de condiciones cuadran a la perfección con pequeños vehículos eléctricos de uso urbano.

Esta clase de licencia no es nueva: muchos países de nuestro entorno cuentan con un permiso similar, que permite dar el primer paso a los más jóvenes en cuanto a movilidad personal, tal y como afirma el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, convencido de que el permiso de conducir B1 ofrecería ventajas importantes para la movilidad eléctrica en España “en cuanto a la concienciación, por llegar a un público joven que el día de mañana formará parte del tráfico y habrá podido superar las barreras del desconocimiento actuales en torno al vehículo eléctrico, haciendo de este un público sensibilizado con una conducción eficiente y segura”.