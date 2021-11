La DGT confirma que, de momento, no habrá cambios en sus pegatinas

Pere Navarro estuvo presente en el II Simposio del Observatorio de la Movilidad, organizado por El Español-Invertia, y su participación aclaró algunas de las dudas que se planteaban muchos conductores: una de ellas estaba relacionada con las pegatinas. Los cambios estaban previstos para el verano pasado, pero nada se sabía de ellos… ni nada se sabrá. La DGT ha confirmado que los nuevos distintivos ambientales no llegarán durante la presente legislatura. VER VÍDEO.

Todo el mundo tenía una fecha en mente: el 1 de julio. Este había sido el momento elegido para dar a conocer las modificaciones aplicadas al actual sistema de clasificación, pero el verano llegó, pasó… y no había noticias al respecto. Hasta ahora. El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico ha desvelado que el trabajo en torno a las nuevas etiquetas medioambientales está hecho: se han planteado ajustes en aquellas categorías con un mayor nivel de exigencia para los vehículos ‘Cero Emisiones’ y la creación de un nuevo distintivo denominado ‘D’.

Etiqueta DGT | Ayuntamiento de Madrid

Tal y como ha apuntado Pere Navarro, las partes implicadas consideran que este no es el momento más adecuado para acometer estos cambios porque podría generar más confusión a un sector que está en pleno proceso de descarbonización, que intenta superar la crisis generada por el coronavirus y que, al mismo tiempo, debe hacer frente a la de los semiconductores.

¿Cómo quedan las etiquetas de la DGT?

La llegada de nuevos distintivos se abordará, por lo tanto, más adelante. Hasta que llegue ese momento, el escenario seguirá siendo el mismo que lleva vigente desde 2016 y que clasifica el parque automovilístico nacional en cuatro categorías: Cero, Eco, B y C.

Cero : coches eléctricos, de autonomía extendida (REEV), híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 kilómetros y vehículos de pila de combustible.

: coches eléctricos, de autonomía extendida (REEV), híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 kilómetros y vehículos de pila de combustible. Eco : turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de ocho plazas y vehículos de transporte de mercancías híbridos enchufables con una autonomía inferior a los 40 kilómetros, híbridos y vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) y gas licuado del petróleo (GLP).

: turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de ocho plazas y vehículos de transporte de mercancías híbridos enchufables con una autonomía inferior a los 40 kilómetros, híbridos y vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) y gas licuado del petróleo (GLP). C: turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014. A ellos se unen los vehículos de más de ocho plazas y de transporte de mercancías de gasolina y diésel matriculados a partir de 2014.

turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014. A ellos se unen los vehículos de más de ocho plazas y de transporte de mercancías de gasolina y diésel matriculados a partir de 2014. B: turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del 2000 y diésel a partir de enero del 2006. Vehículos de más de ocho plazas y de transporte de mercancías tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005.

Cuestiones en el aire

Queda por ver si, en un futuro, se respeta la promesa que aseguraba que las nuevas pegatinas no tendrían efecto retroactivo. En su momento, Pere Navarro apuntaba que “la gente se ha comprado el vehículo en función de su etiqueta. No podemos decirles que aquello que se ha comprado, ahora no vale y se lo vamos a cambiar”. En el aire también estarían los cambios previstos para las motos. Y es que la DGT estaba valorando incluir a los vehículos de dos ruedas que cumplían la norma Euro 5 dentro del grupo Eco.