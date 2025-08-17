Arrancar tu coche sin pila en la llave inteligente: paso a paso para no quedarte tirado

¿Te ha ocurrido que tu llave inteligente se queda sin pilas y no puedes arrancar el coche? No te preocupes, es una situación más común de lo que parece y tiene solución. La mayoría de los vehículos modernos equipados con sistemas de arranque sin llave han previsto este inconveniente.

Lo primero que debes hacer es revisar el manual del coche, ya que todos tiene un apartado en donde se explican los pasos a seguir.

Dependiendo del fabricante, el proceso para arrancar el motor puede variar un poco. Pero lo único que debes averiguar es dónde colocar la llave. Algunos de los lugares más habituales son la bandeja del cajón central, el propio botón de arranque o en la propia consola del volante, donde estaría la cerradura de encendido normal de un coche. Algunas de estas zonas suelen esta indicadas con un símbolo en forma de llave y unas ondas.

Acerca la llave pulsando el embrague y tras esto tendrás unos segundos para pulsar el botón de encendido.

Conocer este método desde un principio te permitirá evitar contratiempos y mantener la tranquilidad en situaciones inesperadas.