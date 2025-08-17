Este SUV chino es lo más razonable para subirte a la ola del coche eléctrico

A muchos les trae de cabeza lo caros que son muchos de los eléctricos que hay en el mercado. Los datos así lo demuestran: en España lo que más se vende entre las energías alternativas son híbridos. Pero las ayudas que tenemos a disposición los conductores españoles están intentando cambiar esa percepción, principalmente a través del Plan Moves III y sus grandes descuentos. Por ello, el BYD Atto 2 tiene durante este mes de agosto una oferta muy apetecible que, de cumplir con las condiciones estipuladas, se queda a precio de risa. Así que si quieres hacer una transición razonable hacia el EV sigue leyendo.

Limpio en el más estricto sentido de la palabra

Tanto por dentro como por fuera, el BYD Atto 2 desprende limpieza gracias a sus formas simples y superficies lisas en su exterior, así como la sensación de amplitud que desprende en el interior su habitáculo. Así las cosas, se muestra sencillo y ordenado y sin hueco para estridencias ni elementos superfluos. Además, los 2,62 metros de su distancia de ejes se traducen en una habitabilidad cómoda prometida. Dicho esto, hay que indicar que mide también 4,31 metros de largo, 1,67 metros de alto y 1,83 metros de ancho. Su maletero tampoco echa en falta espacio dado que parte desde los 400 litros de capacidad.

No obstante, si quieres o necesitas abatir los asientos traseros, el almacenamiento puede irse hasta los 1.340 litros. Por otra parte, su equipamiento de serie Active es relativamente extenso. En él no faltan los faros LED, techo solar, tapizado en piel, llantas de aleación, control de crucero adaptativo, lector de señales de tráfico, alerta de ángulo muerto, asientos eléctricos, cristales tintados, arranque sin llave, tarjeta inteligente, pantalla multimedia táctil rotatoria de 10,1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, bluetooth, etc.

BYD ATTO2 | BYD

Más de 300 kilómetros de autonomía

El BYD Atto 2 no es un coche eléctrico barato con la mínima autonomía para cumplir en ciudad. Y es que homologa unos 312 kilómetros en ciclo WLTP que te llevan sin problema al pueblo y a los lugares que te gusta visitar en tus escapadas de fin de semana y festivos. Su batería de LFP (litio-ferrofosfato) con la garantía de la tecnología Blade de BYD y la seguridad y mayor duración que le distingue del resto, así como sus 45,1 kWh de capacidad, explican ese dato. Evidentemente, te podrás beneficiar de los privilegios que otorga lucir la etiqueta Cero de la Dirección General de Tráfico (DGT) al aparcar y en tus finanzas.

La oferta: disponible desde 15.990 €

Este precio para un eléctrico de más de 300 kilómetros de autonomía es canela en rama. El BYD Atto 2 puede ser tuyo con el Plan Moves III por tan sólo 15.990 € y si decides financiar con la marca y achatarras tu antiguo coche. Quítate las preocupaciones por las restricciones a cambio de muy poco.