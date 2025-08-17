Este utilitario es de las compras más razonables que puedes hacer

Los coches prácticos son más necesarios que nunca hoy en día. La dificultad para encontrar vehículos que aúnen precio razonable y buenas prestaciones es tremenda, lo que hace que su demanda sea creciente. No obstante, de vez en cuando el mercado nos trae ofertas muy apetecibles de estos modelos y en las próximas líneas vamos a hablar de una de ellas. Y es que el MG 3 está a precio de ganga hasta el final de agosto, por lo que si estás en la búsqueda de tu primer coche o necesitas uno pero tienes un presupuesto muy ajustado, puede que sea el más indicado para ti.

Está tan bien dotado que parece de otra marca

El MG 3 tiene un equipamiento de serie que no parece de un coche que cueste la cifra que te vamos a decir al final. No en vano, en el nivel de acabado más sencillo Standard viene con cámara trasera para aparcar más fácilmente, una amplia serie de ADAS (alerta de carril, lector de señales, control de crucero adaptativo, detector de fatiga), cuadro de instrumentos digital, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, bluetooth, aire acondicionado, sensor de estacionamiento trasero, navegador integrado, radio DAB, etc.

Has de saber que, por dentro, exhibe un concepto de doble pantalla como es lo más habitual y que en el maletero acoge unos 293 litros de capacidad. Para irte de escapada un fin de semana y el día a día es más que suficiente.

Con 115 CV puedes estar seguro de que empuja

La versión en oferta del MG 3 está dotada de un motor de 1.5 litros alimentado por gasolina de 116 CV de potencia y 148 Nm de par motor máximo. De esta forma, es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en unos 10,8 segundos y tiene una velocidad punta de 185 km/h. Asimismo, homologa una cifra de consumos buena de solo seis litros por cada 100 kilómetros recorridos. Por lo que podemos decir también que es eficiente. está ligado a una caja de cambios manual de cinco marchas y el conjunto le hace merecedor de la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En resumen, que va muy bien tanto por la ciudad como por la carretera y verás que empuja de verdad.

La oferta: disponible desde 13.990 €

Esto es un chollo, no me digas que no. Que el MG 3 pueda ser tuyo por tan sólo 13.990 € es una oportunidad única que, probablemente, no volverás a encontrar en mucho tiempo. Hazte el favor de aprovecharla si necesitas coche.