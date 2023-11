Las mujeres eligen el mejor coche del año

El mundo del automóvil no es solo cosa de hombres. Setenta y cinco mujeres periodistas de motor de 52 países diferentes de los cinco continentes elegirán entre los 63 coches candidatos para los premios que otorga de manera anual el Women's World Car of the Year.

Los miembros del jurado de WWCOTY seleccionarán inicialmente a los ganadores por categoría. Los vehículos que logren la puntuación más elevada en cada sección pasarán a la siguiente fase que los conducirá a la presentación final del Mejor Auto del Mundo WWCOTY 2024. Los ganadores de cada categoría serán anunciados el próximo 29 de enero. El ganador definitivo se revelará el 8 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

El objetivo de este galardón es reconocer los mejores automóviles del año al mismo tiempo que se le otorga voz y voto a la mujer en el mundo del motor. El criterio de selección es el mismo que guía a cualquier conductor a la hora de comprar un vehículo, es decir, la seguridad, el precio, el diseño, la calidad, etc. Cabe destacar que no se trata del 'mejor coche de la mujer', sino de un coche para todos.

Mujer conduciendo | Gettyimages

En el contexto mundial en el que nos encontramos, con una guerra y altas tasas de inflación, ganar este trofeo puede resultar un reconocimiento de vital importancia para las marcas de automóviles. Entre alguno de los nominados encontramos: el Aston Martin DB12; el Hyundai Kona; el Honda CR-V; el Fiat 600e; el Ferrari Purosangre o el BYD Seal.

Los ganadores del WWCOTY 2023

A principios de este año se otorgaron los Women's World Car of the Year 2023. El mejor coche urbano fue el Kia Niro un crossover con espíritu innovador y un interior espacioso a la par que minimalista. El 'best large SUV' fue para el Nissan X-Trail, una de las opciones de su segmento más equilibradas que con la llegada de las versiones más accesibles se sitúa muy bien frente a los rivales si se tiene en cuenta su elevado equipamiento de serie o la mecánica con etiqueta ambiental ECO.

Las otras cuatro categorías existentes dejaron los siguientes ganadores: el 'best performance car' fue para el Audi RS 3; el 'best large car', para el Citröen C5 X; el 'best 4×4 & pick-up', para el Ford Ranger; y, por último, el 'best family SUV' se lo llevó el Jeep Avenger.