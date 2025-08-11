Elegante por fuera, familiar por dentro y barato mires por donde lo mires

Desde que volvió Ebro a nuestras vidas, está haciendo muchas cosas bien. Entre ellas, ha demostrado que se pueden lanzar coches al mercado muy buenos sin la necesidad de inflar sus precios. Y si barremos para casa podemos decir además que sus obras las hace en España. Una de ellas es el s800 y encima está en oferta durante este mes de julio. Las siete plazas que puede tener en el habitáculo le posicionan como un vehículo ideal para familias, así que si tienes hijos has de contemplarlo mucho. Pero no es lo único bueno que tiene en absoluto, sino muchas otras virtudes que conocerás en estas líneas si sigues leyendo.

Automático con una cómoda marcha

La versión del Ebro S800 que está en oferta actualmente es la que equipa un motor de gasolina 1.6 Turbo ubicado en el eje delantero de 147 CV de potencia, lo que le da suficiente dinamismo y garantías para rendir en el día a día y en los viajes más largos en la carretera. Además, promete comfort al volante gracias a su caja de cambios automática de doble embrague con siete marchas. Dicho esto, luce en el parabrisas la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que según donde vivas puede permitirte moverte con libertad en algunas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Su diseño la verdad es que impresiona, con una prominente parrilla con forma trapezoidal que reina el frontal, sus estilosos faros LED unidos por detrás mediante una banda luminosa horizontal que exhibe el logo de la marca en el centro, unos pasos de rueda imponentes en negro con llantas de aluminio de hasta 19 pulgadas y las manetas enrasadas de la carrocería.

EBRO S800 | EBRO

Por dentro te hace sentir como en casa

El habitáculo del Ebro S800 se percibe hogar desde el momento que entras en él. Gracias a las siete plazas que puede albergar, como hemos dicho, el carácter abatible de las dos filas más rezagadas para almacenar 1.930 litros, los 4,72 metros de largo que mide y el amplio repertorio tecnológico que ofrece la habitabilidad es exquisita. Respecto a la tecnología, hay que decir que ofrece pantallas del cuadro de instrumentos y del sistema multimedia con 10,25 y 15,6 pulgadas respectivamente y este último es compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

En el centro hay un punto de carga para smartphone y huecos portaobjetos para dejar tus pertenencias. Como detalle, la palanca de cambio de marcha se ubica en el volante a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero eso no es todo, porque tiene sistemas ADAS con la última tecnología y 21 funciones de asistencia a la conducción controladas por 15 sensores repartidos. De esta manera, se consigue una imagen panorámica en 540 grados: cenital de 360º más la trasera de 180º. Consecuentemente, por ejemplo se puede conseguir ver el coche en 3D. Te molará.

La oferta: disponible desde 29.450 €

Dicho todo esto, el Ebro S800 puede ser tuyo este mes de julio a cambio de sólo 29.450 €. Un precio que no verás en un SUV tan tocho y tan bien dotado. Aunque tengas que ajustarte a las condiciones concretas que establezca la marca, la inversión te valdrá la alegría.