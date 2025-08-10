Cerrar los retrovisores al aparcar puede ser contraproducente: descubre por qué

Seguramente no es la primera vez que te encuentras con un espejo retrovisor girado o, incluso, roto después de haber aparcado en un espacio estrecho o concurrido. Al no encontrarlo en su posición original, probablemente hayas decidido, en un intento de evitar futuros daños, cerrar los retrovisores cada vez que aparcas.

Sin embargo, esta acción tan común podría no ser tan beneficiosa como parece, y podría estar causando más problemas de los que imaginas.

Cuando los retrovisores están abiertos aumentan visualmente la anchura del vehículo, lo que hace que otros conductores maniobren con mayor precaución y a una distancia mayor del coche, protegiendo así la carrocería del coche aparcado.

Sin embargo, si cerramos los espejos, la percepción de la anchura del vehículo disminuye, lo que hace que los coches pasen a una distancia menor. Esto puede hacer que otros conductores no perciban correctamente la proximidad de tu coche, aumentando las posibilidades de que lo rocen accidentalmente, ya no solo el retrovisor, sino el lateral del vehículo.

En resumen, aunque cerrar los retrovisores al aparcar puede parecer una forma lógica de evitar daños, mantenerlos abiertos podría ser la opción más segura.