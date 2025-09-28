LO MEJOR DE LA SEMANA: Citroën C5 Aircross, Leapmotor B10, Nissan Micra y muchas novedades más LO MEJOR DE LA SEMANA: Citroën C5 Aircross, Leapmotor B10, Nissan Micra y muchas novedades más

La nueva generación del Citroën C5 Aircross aterrizará a España en los próximos meses. Con una estética llamativa y manteniendo la practicidad que tanto caracteriza a este modelo. Contará con una gama de motores amplia, con opciones microhíbridas, híbridas enchufables y eléctricas, con una potencia de hasta 210 CV. Llegará una futura versión eléctrica de autonomía extendida capaz de recorrer hasta 680 km.

Dentro del grupo Stellantis, el fabricante chino Leapmotor presenta el B10, un SUV eléctrico económico y con mucha tecnología. Puede recorrer hasta 434 km sin parar a recargar y se mueve por el mundo gracias a un motor eléctrico de 218 CV. Esta será la única versión disponible en cuanto a potencia, pero se podrá optar entre dos baterías: de 56,2 kWh o 67,1. Inicialmente se fabricará en China, pero es posible que se la producción europea se traslade a España.

El nuevo Nissan Micra ya es una realidad. Aprovechando la alianza con Renault, utiliza la misma plataforma y mecánica del R5 E-Tech, heredando de este una tecnología eléctrica avanzada, disponible con dos motoreS de 120 o 150 CV. Con la posibilidad de elegir entre dos baterías: de 40 o 52 kWh, con una autonomía de hasta 415 km con una sola carga. Carga su batería del 15 al 80% en unos 30 minutos.

BYD añade un nuevo miembro a su familia, el Seal 6 DM-i. Se trata de su primera berlina con tecnología híbrida enchufable, aunque también estará disponible con carrocería familiar. Promete mucho confort a bordo y una autonomía propia de un diésel, con hasta 1.505 km sin tener que parar a repostar. Está propulsado por un motor de 212 CV

Una nueva marca china entra en el mercado español. Se llama BAIC y aterriza con su primer modelo, el X55. Se trata de un SUV medio de 4,6 metros, que llega con mucha tecnología y calidad a bordo. De inicio solo está disponible con una mecánica gasolina de 177 CV, asociada a una caja de cambios automática. En el futuro vendrán dos nuevos modelos: el X7 y el BJ30.

Mitsubishi ha presentado su primer coche eléctrico en Europa: la nueva generación del Eclipse Cross. Este SUV estrena lenguaje de diseño y hereda la plataforma del Renault Scenic E-Tech, gracias a la alianza con la marca francesa, lo que le permite también equipar su tecnología eléctrica. Promete más de 600 km de autonomía gracias a su batería de 87 kWh, junto con un motor eléctrico de 220 CV. Llegará con una garantía de hasta 8 años o 160.000 km.