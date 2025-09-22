LO MEJOR DE LA SEMANA: Ferrari recupera un nombre mítico del Cavallino

La marca norteamericana Lucid Motors estuvo presente en el pasado Salón del Automóvil de Múnich, el IAA Mobility, en el que ha anunciado su llegada a Europa y, también, a nuestro país, e incluso ya ha rodado un anuncio del modelo con los actores Timothée Chalamet y Larsen Thompson. El primer modelo en aterrizar en nuestro continente será el Gravity, un SUV de grandes dimensiones 100% eléctrico, que promete brindar altas prestaciones, eficiencia y lujo a otro nivel. Se estima que pase de los 700 km de autonomía, llegando con una versión con 828 CV.

Kia ha presentado el EV5, un nuevo miembro de la familia que llega como hermano 100% eléctrico del Sportage. Asentándose en el segmento C, este todocamino muestra una apariencia muy moderna y estrena una mecánica de 217 CV, junto con una batería de 81,4 kWh de capacidad que le permite recorrer hasta 530 km.

También han mostrado su nuevo monovolumen 100% eléctrico: el PV5. Disponible tanto en versión para pasajeros como para alojar mercancías, este modelo muestra un aspecto futurista y una alta tecnología de cero emisiones que promete más de 400 km de autonomía.

KIA EV5 | KIA

El Dacia Duster, y su hermano mayor, el Bigster, incorporan a su gama un nuevo motor llamado G 150. Se trata de una mecánica híbrida bifuel, de gasolina y GLP, que aporta una gran eficiencia y una autonomía envidiable. Combina un motor gasolina de 1.2 litros con sistema microhíbrido, de 48 voltios y 140 CV, con un motor eléctrico de 31 CV en el eje trasero. Se alcanzan así 154 CV de potencia combinada, unidos a una transmisión de doble embrague de seis velocidades y tracción a las cuatro ruedas.

La marca del “cavallino rampante”, Ferrari, ha presentado su última obra: el 849 Testarossa. Se trata de una evolución del primer modelo híbrido enchufable de la marca italiana, el SF90 Stradale, al cual reemplaza. Sus líneas toman inspiración del diseño de los Ferrari Sport Prototipo de los años 70. Equipa un V8 con sobrealimentación en posición central, que junto a sus tres motores eléctricos adicionales le dotan de 1.050 CV de potencia. Además, es capaz de recorrer hasta 25 km en modo eléctrico.

Ferrari Testarossa | Ferrari

Oviedo acogió el Rally Blendio Princesa de Asturias. La edición 62 de esta prueba estuvo marcada por un recorrido de casi 129 km repartidos en diez especiales, en el que Romet Jürgenson y Alesk Lesk, a los mandos de un Ford Fiesta Rally2, se alzaron vencedores del certamen. Javier Pardo y David de la Puente, con un Skoda Fabia RS Rally2, terminaron segundos. Mientras que sus compañeros de equipo, José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias terminaron terceros, tras sufrir algunos problemas mecánicos.

Chile fue el escenario de la undécima prueba del Campeonato Mundial de Rallyes. En una carrera complicada, debido a las lluvias de los días previos, Sebástien Ogier y Vincent Landais, a bordo de su Toyota Yaris Rally1, conquistó por primera vez el Rally de Chile, quedando en segunda posición Elfyn Evans y Scott Martin. Para cerrar el podio, Adrien Fourmaux y Alexandre Coria, con su Hyundai i20 Rally1 acabaron en tercera plaza.