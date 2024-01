Es la mejor forma de combinar la etiqueta ECO con la autonomía de un diésel, y todo ello por 18.000 € y con 607 litros de maletero

Son muchos los ciudadanos los que no se atreven o no pueden dar el salto al coche híbrido o eléctrico. Y no les culpamos, pero puedes disfrutar de la etiqueta ECO de una forma mucho más cómoda y conocida, y esa no es otra que recurriendo a coches como el Dacia Jogger ECO-G. O lo que es lo mismo, su variante de GLP que tiene etiqueta ECO, autonomía de diésel y que cuesta 18.640 euros.

Y aunque bien es cierto que este tipo de ofertas se asocian a una financiación, no es el caso. Esto se debe a que estamos hablando de un precio al contado, pero quien quiera acogerse a un pago más cómodo a priori puede hacerlo con la financiera de Dacia, logrando asumir así 36 cuotas de 180 euros.

Dacia Jogger 14 Hybrid | Dacia

Pero lo que no podríamos cambiar -o al menos para no variar el precio- sería la configuración del Dacia Jogger. Y es que mientras que el motor es un más que interesante gasolina con depósito de GLP, el acabado es un más bien escaso Essential.

Este nos deja un equipamiento de serie conformado por elementos como faros LED, llantas de 16 pulgadas, asiento del conductor con regulación en altura, luces automáticas, Radio Media Control, volante con ajuste en altura y climatizador manual entre otros.

Dacia Jogger | Dacia

En cuanto a mecánica, el monovolumen de Dacia recurre a un propulsor de tres cilindros y 1.0 litros sobrealimentado por turbo que produce 100 CV y 170 Nm de par. Son cifras orquestadas por una caja de cambios de seis relaciones y, aunque no te harán ser el más rápido, te permitirán disfrutar de consumos contenidos. Pero el punto álgido reside en la capacidad de este motor para funcionar con GLP, combustible que le otorga al Jogger la etiqueta ECO de la DGT.

Pero el punto álgido es que estamos ante una oferta sin trucos. Esto se traduce en que podemos hacernos con no solo uno de los monovolúmenes más baratos del mercado -y también con uno de los pocos que quedan-, sino también con uno de los etiqueta ECO más baratos.