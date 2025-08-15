Se lleva de regalo coche nuevo por hacerle más de 1,5 millones de kilómetros a su Toyota

En casos como este es cuando la confiabilidad japonesa deja de ser solo una frase repetida en piloto automático una y otra vez, cuando deja de ser solo un factor que se esconde detrás de los números de ventas de la marca, fundamentalmente en los Estados Unidos.

En Norteamérica, Toyota vs. Ford se ha vuelto un clásico de cada año y la japonesa se impuso en 2024. Lo más actual, suficiente para una rápida radiografía, es el reporte del primer semestre del 2025. El RAV4 y el Camry son, en ese orden, los modelos más vendidos por el fabricante. Como es tierra de pick-ups, la Toyota Tacoma se acomoda en tercer lugar. El Corolla es el cuarto y el top 5 lo completa la otra camioneta, la de tamaño completo, la que completa el selecto grupo que apalanca el éxito comercial y demuestra con hechos su derecho a pertenecer.

Hace casi una década, un kilometraje para romper precedentes le valió a una unidad modelo 2007 de la Toyota Tundra jubilarse con honores, pasando de la carretera y el ripio al museo de la compañía. Allí empezó a cumplir dos objetivos, ambos inherentes entre sí: ser exhibido como historia pura y ser el orgullo de Toyota, que no ha vuelto a encontrar un mejor vehículo con el que presumir la fama adquirida por la durabilidad de sus coches.

Una Toyota Tundra y un kilometraje de alfombra roja

A no ser que el propio protagonista cumpla con lo que se ha prometido en su momento, si es que no lo hizo aún, lo cual desconocemos. Víctor Sheppard fue por nueve años el dueño de esta Tundra y durante ese tiempo logró manejar en ella ¡1,6 millones de kilómetros! Su proeza llegó a la propia marca japonesa, que se la acabó comprando y además le entregó una nueva Tundra, con la que el sujeto advirtió que intentaría recorrer lo suficiente para superar su propio récord.

Se preguntarán, entonces, cómo hizo este ciudadano para alcanzar tamaña cifra, cuántas modificaciones le ha realizado en el camino, pero lo cierto es que esta Tundra no fue sometida a alteraciones para alcanzar tal objetivo, sino que le debió su conservación al correcto mantenimiento que la propia Toyota recomienda.

Esto se comprobó en el exhaustivo estudio que hizo el fabricante una vez que tuvo la pick-up en su poder, luego de que Sheppard posara junto a su compañera en una concesionaria Toyota del estado de Luisiana y que le pusieran hasta una alfombra roja. Tras un proceso de desmontaje, el equipo de ingenieros de Toyota descubrió el estado original del vehículo: mismo e inalterado motor y el resto de las piezas en muy buenas condiciones.