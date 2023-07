El McLaren Artura se transforma en una obra de arte gracias a Cevin Parker

El mundo del automóvil y el arte se vuelven a dar la mano. El fabricante británico de superdeportivos de lujo McLaren Automotive ha comunicado una colaboración exclusiva con el aclamado artista emergente alemán Cevin Parker. El pintor alemán realizará un diseño único para el superdeportivo híbrido McLaren Artura.

Parker, artista abstracto contemporáneo autodidacta afincado en Berlín, está ganando cada vez más seguidores y recientemente ha expuesto su obra en la exposición IncubARTor de Hamburgo. El berlinés ha desarrollado una técnica propia de pulverización y trata siempre de encontrar la calma en el caos.

El Artura fusionará arte y tecnología del futuro como primer supercoche híbrido de altas prestaciones de McLaren fabricado en serie. El nombre de este modelo proviene de una combinación de "arte" y "futuro", que refleja la perfecta integración de tecnología de vanguardia y diseño imponente.

La experiencia de conducción de este supercoche es emocionante gracias al par motor inmediato de su motor eléctrico y un potente motor V6. Su silueta elegante y aerodinámica se inspira en el arte moderno, lo que lo convierte en el 'lienzo' perfecto para la colaboración entre McLaren y Cevin Parker.

"Estamos encantados de presentar esta colaboración exclusiva con Cevin Parker. El extraordinario talento de Parker y su profundo conocimiento del arte le han permitido crear un diseño realmente extraordinario que capta a la perfección el espíritu del Artura. Su uso del color, en particular la vibrante combinación de morado y amarillo, simboliza la creatividad, la individualidad, la energía y el optimismo, todo lo cual resuena con la dinámica personalidad del Artura", afirmaba Bastian Luehmann, director comercial de Europa central de McLaren Automotive.

Parker complementará el diseño atrevido y contemporáneo del McLaren Artura con su arte abstracto. "Estoy realmente encantado de tener la oportunidad de trabajar con McLaren y de unir dos de mis mayores pasiones: el arte y los supercoches. Estoy impaciente por ver la reacción del público ante este proyecto", decía Cevin Parker.

El McLaren Artura pasa a ser no solo una obra maestra de ingeniería si no que también en su exterior. Para mostrar esta colaboración, el fabricante británico y el artista alemán han capturado imágenes de este singular modelo en algunas de las localizaciones berlinesas más inspiradoras de Parker. No será el único sitio donde se podrá ver. El coche también se exhibirá en eventos a lo largo del año como la Nit D'Arte de Palma de Mallorca y el ART Basel Miami.