Esta marca china demuestra a Stellantis que no se equivocó con su apuesta

Hace 10 años justamente, allá por 2015, se fundaba la marca Leapmotor en China. Desde entonces, no ha hecho más que crecer hasta el punto de calar hondo en nuestro país. De hecho, es una de las grandes sorpresas positivas del mercado en lo que va de 2025. Y es que no abrió sus primeros concesionarios hasta finales del año pasado, cuando lo hizo en las localidades de Collado Villalba (Madrid) y Burlada (Navarra). Dicho esto, en la primera mitad de curso ha cosechado un total de 1.002 unidades vendidas, por lo que es indudable de que se ha ganado, en buena parte, la confianza de los conductores de nuestro país.

En el podio de las marcas chinas y de algunos segmentos

No obstante, en Leapmotor se muestran ambiciosos y se han marcado el objetivo de mantener ese ritmo de ventas en España hasta el final de año para superar las 2.000 unidades. Para hacerse una idea de lo ya conseguido por ellos, basta con saber que ha alcanzado el podio en algunos segmentos, como el A BEV privado, de manera que un 85% de sus ventas han sido dirigidas hacia clientes particulares. Pero lo que es más fuerte: se ha convertido en una de las tres marcas chinas que más se venden en el mercado español. Algo que es especialmente meritorio también porque en su catálogo solamente dispone de dos modelos.

El T03 y el C10 son los dos únicos coches que representan a Leapmotor en el mercado. De esta forma, tenemos un utilitario enfocado a la ciudad principalmente y un SUV híbrido enchufable (PHEV) que aporta una autonomía conjunta de 970 kilómetros si se suma la que ofrece en modo eléctrico con 145 kilómetros y la de su depósito de gasolina de 50 litros, que a su vez nutre a un motor térmico que actúa como generador de electricidad. Por lo tanto, y como señala su directora de marketing, Paula Bartolomé, una de las claves de su éxito es que se ha sabido adaptar a las necesidades del cliente europeo: coche urbano y otro familiar.

A la espera de un superventas que puede ser un hito

Leapmotor espera con ilusión la llegada del B10, un SUV compacto eléctrico que promete hasta 600 kilómetros de autonomía homologados en ciclo WLTP y que es posible que se produzca en nuestro país. De ser así, la firma podría dar un pelotazo de aúpa, más si cabe si metemos en la ecuación la política de precios accesibles que está siguiendo. En este caso, se situaría entre los algo más de 10.000 € del T03 con ayudas y los cerca de 26.000 € a los que está valorado el C10. Así que todo apunta a que podríamos encontrarnos con un modelo muy agradecido con el precio con lo que ello suele suponer en ventas.

Hablamos de un coche que medirá 4,5 metros de largo, estará dotado con tecnología de 800V, motores entre 130 y 160 kW y baterías de hasta 67 kWh de capacidad neta.