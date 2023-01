McLaren es clara y concisa con el que quiere ser la mecánica del ahora

El superdeportivo eléctrico es una realidad nos guste o no, y así lo demuestran marcas presentando a sus apuestas para el segmento y muchas otras confirmado fechas para la llegada de este. Sin embargo, firmas como McLaren se muestran reticentes a dar el paso pese a haber coqueteado ya con la electrificación, y el motivo no es otro que un Gobierno que no termina de determinar un plan claro para el asentamiento del coche eléctrico.

Así lo ha confirmado Jamie Corstorphine, Director de estrategia de producto de la marca inglesa. Y aunque bien es cierto que McLaren ya ha demostrado que tiene la electrificación presente con modelos como el Artura o el P1, no quieren desarrollar un coche eléctrico ante un panorama político difuso.

“El coche eléctrico es nuestro plan”, declaraba Corstorphine, “pero el panorama no es nada claro.” Y es que por una parte nos encontramos con una Unión Europea que quiere poner fin al coche de combustión en 2035, pero al mismo tiempo surgen otras alternativas como el coche de hidrógeno o los combustibles sintéticos.

Además, el Director de estrategia de producto añade que “Inglaterra exigirá que todo coche vendido más allá de 2030 será híbrido, mientras que a partir de 2035 será eléctrico.” Pero, a su vez, el problema reside en que “no han determinado cómo ha de ser ese coche híbrido, por ejemplo.”

McLaren Artura | McLaren

Y es que ahí reside uno de los mayores problemas para los de Woking, que no es otro que un plan para al asentamiento del coche eléctrico con lagunas. A ello hay que sumarle que, al tratarse de una marca de superdeportivos con una producción más baja que la de marcas generalistas, las emisiones globales son más bajas, y eso da cierto margen para producir vehículos con motores de combustión.

Además, McLaren -y el resto de firmas- también pelean con las normativas del extranjero, encontrando países en los que el asentamiento del coche eléctrico no es tanto una prioridad y en los que “el motor de combustión tiene aún muchas oportunidades, especialmente en otros países donde no solo los clientes así lo demandan, sino que también permiten vender coches de gasolina”, tal y como indica Corstorphine.

Sea como fuere, la postura de McLaren es clara, y mientras que Inglaterra no ofrezca un plan más asentado respecto a los movimientos que deben hacer los fabricantes con el coche eléctrico, la firma se mantiene en sus apuestas electrificadas.