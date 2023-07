McLaren celebrará su 60 aniversario presentando novedades en el Festival de Goodwood 2023

McLaren cumple 60 años. Seis décadas de una de las marcas de automóviles más icónicas. Por lo tanto, no podría ser en otro lugar que no fuese el Festival de la Velocidad de Goodwood donde se rinda homenaje a su fundador Bruce McLaren. Desde que los ingleses comenzaron su andadura en 1963, no han parado de cosechar éxitos incluida la consecución de la 'Triple Corona' oficiosa del automovilismo, con victorias en las 500 Millas de Indianápolis, el Gran Premio de Mónaco y las 24 Horas de Le Mans. McLaren Automotive también aprovechará el evento para apuntar hacia el futuro con los debuts dinámicos globales de dos nuevos modelos, junto con otros coches icónicos tanto en movimiento como en exposición.

El 750S, con motor V8, encabezará la presencia de McLaren en el festival de este año, junto con el innovador Solus GT, un monoplaza de cabina cerrada. No serán los únicos modelos, también se exhibirá el Artura, el supercoche híbrido V6 de altas prestaciones de McLaren.

McLaren Solus GT | McLaren

En el mencionado 750S encontramos un V8 biturbo de 4.0 litros con una potencia de 750 CV que combinado con los nuevos elementos aligerados ofrecen una relación potencia-peso de hasta 587 CV por tonelada. Esto se traduce en 22 CV por tonelada más que su competidor más cercano. Con más potencia y menos peso que el 720S al que sustituye, el nuevo 750S es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos y de 0 a 200 km/h en 7,2 segundos. Su peso en vacío es de sólo 1.277 kg, 193 kg más ligero que su competidor más próximo. Sus extraordinarias capacidades dinámicas se ven reforzadas por una nueva versión de la suspensión hidráulica conectada Proactive Chassis Control de McLaren.

Saltamos a un modelo que aparece en los videojuegos. El Solus GT es el desarrollo para circuito de un concepto futurista que aparece en el Gran Turismo SPORT. Únicamente se fabricarán 25 coches para clientes, todos ellos ya vendidos. El Solus GT cuenta con un motor V10 atmosférico de 5,2 litros que supera las 10.000 rpm y está acoplado a una transmisión secuencial de siete velocidades. Su motor rinde 840 CV de potencia, con un peso total inferior a 1.000 kg y unas muy buenas prestaciones. Con una velocidad máxima de 320 km/h alcanza los 100 km/h en 2,5 segundos. La investigación en el túnel de viento, combinada con el trabajo de CFD (Computational Fluid Dynamics), da como resultado un paquete aerodinámico capaz de desarrollar más de 1.200 kg de carga, algo que refuerza la extrema capacidad en circuito.

El primer Solus GT de producción no solo se enfrentará a la siempre desafiante Goodwood Hillclimb. También se exhibirá en el McLaren House, sede de la marca durante el Goodwood Festival de 2023.

En las tandas de constructores y supercoches correrá una selección de modelos McLaren del ayer y del hoy. El Artura, primer supercoche híbrido V6 de McLaren, participará en la prueba de subida a la colina junto al primer híbrido de McLaren, el hipercoche P1, que celebrará su décimo aniversario en 2023. Los modelos Ultimate Series, como el McLaren Senna y el Elva, también subirán el cerro.

McLaren Artura | McLaren

La marca británica no descansará en ninguno de los cuatro días del festival. El 'McLaren Moment' mostrará algunas de sus mejores máquinas de carreras en todo un espectáculo automovilístico en el Hillclimb. En algunos momentos del fin de semana, la colección de coches de carreras y pilotos que participarán incluirá a Mika Häkkinen volviendo al volante del MP4/14 con el que ganó el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en 1999; Bruno Senna conduciendo el MP4/6 de Fórmula 1 con el que su tío Ayrton ganó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1991; y el ganador de las 24 Horas de Le Mans con McLaren, JJ Lehto, en el MP4/23 de F1 con el que Lewis Hamilton ganó el Campeonato en 2008.

Los espectadores también podrán ver coches desarrollados por McLaren Customer Racing, entre ellos el 720S GT3 X, el 650S GT3 el 12C GT3, el 570S GT4 y el GT3 Evo, así como el nuevo coche de competición Artura Trophy.

Michael Leiters, CEO de McLaren Automotive, hacía las siguientes declaraciones sobre la celebración de las seis décadas de la marca: "Este año es el 60 aniversario de la fundación de McLaren, y el Festival de la Velocidad de Goodwood es el evento ideal para celebrar seis décadas de prestaciones apasionantes. Junto a coches icónicos de nuestro pasado, mostraremos nuestra gama actual de modelos que, junto con dos debuts dinámicos globales, refuerzan aún más los cimientos de un nuevo futuro de prestaciones para McLaren".