Después de una semana probándolo, este es el coche que me compraría por 20.000 €: Full Equip con asientos de piel, cámara 360, volante deportivo y casi 200 CV

Muchos prejuicios hay hablar de esta nueva generación de MG de la mano de la marca china SAIC Motor. Pero tras haber podido probar el MG3 de gama más alta durante una semana, yo solo tengo buenas palabras. Me ha encantado. Tal es así que me ha parecido una compra brutal para quien esté buscando un coche de 20.000 €.

Hay alternativas con este precio dentro de la propia MG, aunque también en modelos como el Seat Ibiza, el Dacia Sandero, y algunos otros en su gama de entrada. Sin embargo, yo me quedo con el MG3 híbrido por varios motivos.

Full Equip por menos de 20.000 €

Mientras que la mayoría de los coches que vemos en la calle cuentan con equipamientos justitos, los coches que probamos los especialistas, o en su defecto, gente como yo, son los que cuentan con el máximo equipamiento. El objetivo de la marca es dar la mejor impresión posible del vehículo. Y al menos en mi caso lo han conseguido. Algo peculiar del MG3 híbrido es que no hay una gran diferencia de precio entre su versión Full Equip y su versión de entrada (que ya cuenta con buen equipamiento), al menos si dejamos de lado al MG3 gasolina de reciente lanzamiento.

Si subes tu presupuesto desde los 17.000 € de la versión básica hasta los 20.000 € de la versión Full Equip en color rojo y con financiación, puedes llevarte un coche que tiene de todo. A sus 200 CV de motor híbrido hay que sumarle unos asientos deportivos acabados en cuero, un volante deportivo también acabado en cuero, ambos calefactados.

Además, también hay que añadir los faros Full LED y la cámara 360. Todo para complementar lo que ya tenemos en las versiones inferiores, como el sistema de infoentretenimiento de dos pantallas, Android Auto y Carplay, ADAS como control de crucero inteligente, frenada de emergencia, sensor de fatiga y demás.

Ah, y las llantas de aleación que sí vienen con este modelo, a las que les faltan una o dos pulgadas para dejar un diseño completísimo que, al menos en mi opinión, está muy conseguido.

200 CV y etiqueta ECO

Su motorización híbrida no se caracteriza por ser la más eficiente del mundo, aunque homologa los 4,4 litros/100 km, esto es, con una conducción muy conservadora. Y seamos realistas, sus casi 200 CV no son para una conducción conservadora. Engancha pisarle, sobre todo al salir desde parado, y aprovechar el nervio del motor eléctrico. No es un coche pensado para la eficiencia, pero sí para conducir de forma alegre y aun así conservar la etiqueta ECO.

Creo que por 20.000 € es imposible tener un coche nuevo así de divertido, con equipamiento completo, y además con etiqueta ECO.