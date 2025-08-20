laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Ocho carreteras secundarias permanecen cortadas por los incendios

La DGT ha pedido a la ciudadanía, a través de un mensaje en la red social X, que evite circular por las zonas afectadas por los incendios, así como por sus entornos.

Varios agentes de la Guardia Civil cortan el tráfico, a 19 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España).

Varios agentes de la Guardia Civil cortan el tráfico, a 19 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). EP

Europa Press
A la hora de publicarse este artículo, ocho carreteras secundarias permanecen cortadas a consecuencia de los incendios. La mayoría de las vías que tienen interrumpida la circulación se encuentran en Castilla y León, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT)

Cinco de estas carreteras están en León y las zonas afectas con la de Yebra, Portilla de la Reina, Cariceda, Salas de los Barrios y Nogar. En Zamora están cortadas la Z-103 y Z-104 a la altura de la localidad Vigo de Sanabria.

En Asturias, un día más, está cortada a la circulación de vehículos la CO-4 en Covadonga.

