Ocho carreteras secundarias permanecen cortadas por los incendios

A la hora de publicarse este artículo, ocho carreteras secundarias permanecen cortadas a consecuencia de los incendios. La mayoría de las vías que tienen interrumpida la circulación se encuentran en Castilla y León, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT)

Cinco de estas carreteras están en León y las zonas afectas con la de Yebra, Portilla de la Reina, Cariceda, Salas de los Barrios y Nogar. En Zamora están cortadas la Z-103 y Z-104 a la altura de la localidad Vigo de Sanabria.

En Asturias, un día más, está cortada a la circulación de vehículos la CO-4 en Covadonga.