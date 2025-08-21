La última creación de Bugatti te dejará sin palabras

Se llama Brouillard, que en francés significa “niebla” y es, posiblemente, uno de los coches de Bugatti más espectaculares y bellos que han fabricado desde que Volkswagen recuperó la marca del olvido. Y sí, en cuanto a belleza supera al Bugatti Bolide, un coche que es puro espectáculo visual, pero, en el fondo, no es bello, solo es brutal y alucinante –que no es lo mismo que bonito– y supera al Bugatti Mistral, el modelo que, por cierto, ha servido como punto de partida para esta nueva criatura.

La historia del Brouilard va más allá que su belleza. De primeras, aunque signifique niebla, toma el nombre del que era el caballo más querido de Ettore Bugatti, un animal fuerte, elegante y con carácter. Y como aquel caballo, este coche es único. No lo verás en la calle, ni podrás comprarlo en un concesionario. Es un ejemplar irrepetible, hecho a mano, con un motor tan potente como legendario… Es el primer resultado de un nuevo programa llamado “Solitario”, del que saldrán, muy posiblemente, algunas de las creaciones más increíbles de la firma francesa, pues solo se encargará de los caprichos más exclusivos de sus clientes más pudientes.

En el caso del Brouillard, no ha trascendido quién es el dueño ni tampoco cuál es el precio, aunque hay un dicho, el cual, afirma que si preguntas por el precio es que no te lo puedes permitir. Dicho que olvida algo inherente al ser humano: la curiosidad. Esta vez nos quedaremos con las ganas, pero por ofrecer algún dato, totalmente especulativo, que nadie dude de que superará fácilmente los tres millones de euros con holgura.

¿La última aparición del motor W16?

No obstante, ¿qué son tres millones de euros ante algo tan único como el Bugatti Brouillard? Una obra de arte con ruedas, cuyo final será una sala climatizada, donde descansará con una cuidada selección de coches, todos ellos pertenecientes a la colección personal de un millonario. Una lástima, ya que eso quiere decir que el coche no se conducirá nunca, o casi, y no conducir un automóvil como este debería ser pecado.

El corazón del Brouillard es el mismo que da vida al Mistral, al Bugatti Chiron y a todos los derivados que se han fabricado durante los últimos años. Es decir, esconde un gigantesco bloque de 16 cilindros en W con cuatro turbos, casi 8.000 centímetros cúbicos, y nada menos que 1.600 CV. Un auténtico disparate, nacido de la evolución del motor del Bugatti Veyron, lanzado al mercado hace 20 años. ¿Hasta donde puede llegar con semejante planta motriz? La marca no ha comunicado datos de prestaciones, pero sabemos que puede flirtear con los 500 kilómetros/hora en una de las versiones más veloces del Chiron.

La visa trasera del Bugatti Brouillard es, quizá, la parte más impactante del coche | Bugatti

Teóricamente, el motor W16 de cuatro turbos no se fabricaría más, el Bugatti Mistral sería el último modelo en usarlo, pero aquí tenemos una muestra de que se resiste a morir, un caso muy parecido al que pasa con el Pagani Zonda, que lleva fuera de producción más de 10 años y todavía se hacen versiones especiales y bajo pedido.

Agresiva belleza

La belleza no tiene forma, no tiene reglas. Puede aparecer en cualquier parte y cualquier cosa puede servir de lienzo. Y en esta ocasión, el lienzo es un coche, que presume de una agresiva belleza hipnotizante. No hay elegancia, todo es potencia, todo es amenaza, todo es radicalidad, pero al mismo tiempo hay equilibrio en formas, en volúmenes y hasta en pliegues y líneas de tensión. Todo es llamativamente coherente y la sensación de estar frente a un coche extremadamente rápido es casi palpable.

Es obvio que no gustará a todo el mundo, pero el arte no busca contentar a todos, sino llegar a los que aprecian las cosas en su justa medida. Por ello, el Bugatti Brouillard, creado según los gustos de una sola persona, no está pensado para encandilar a todo el mundo, solo a uno, aunque, al final, son muchos los que soñarán, desde el día de hoy, con tener algo así en su garaje.