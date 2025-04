Más de 300 CV y sangre española, este eléctrico no es para novatos

CUPRA, la marca española que lleva el ADN deportivo en las venas, ha decidido que su primer eléctrico, el Born, necesitaba un chute de adrenalina. El resultado es el CUPRA Born VZ, un compacto eléctrico que no se anda con chiquitas:326 CV, tracción trasera y un carácter que deja claro que no es para cualquiera. Se fabrica en Zwickau (Alemania), pero lleva sangre española en su diseño y espíritu. Este restyling de 2025 eleva el listón de lo que un eléctrico puede ofrecer a los que buscan emociones fuertes.

El Born VZ no es solo una cara bonita (aunque su frontal afilado, las llantas de 20” y el color exclusivo Dark Forest le dan un aire cañero). Es un coche que combina electrificación con un enfoque racing, pensado para quienes quieren algo más que un transporte eficiente. Olvídate de novatos: este CUPRA exige manos firmes y ganas de sacarle partido.

Un corazón eléctrico con garra

CUPRA Born VZ | CUPRA

El Born VZ monta un motor eléctrico trasero de 326 CV y 545 Nm de par instantáneo, que son unas cifras que lo colocan como el CUPRA más potente sólo por detrás del Tavascan VZ (340 CV). Acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y alcanza los 200 km/h porque a los ingenieros les daba miedo permitir más. No es un Tesla Model 3 Performance (510 CV), pero en el segmento de compactos eléctricos deportivos, con rivales como el MG4 XPower o el VW ID.3 GTX, se defiende con nota.

La batería de 79 kWh netos (84 kWh brutos) le da una autonomía de hasta 599 km WLTP, la mejor de la gama Born. Carga a 185 kW en corriente continua (10-80% en unos 30 minutos) y a 11 kW en alterna, así que no te dejará tirado en un viaje largo. Pero lo que marca la diferencia no es solo la potencia bruta, sino cómo la pone en el asfalto.

Dinámica a la altura

CUPRA ha afinado el chasis del Born VZ para que no sea solo un eléctrico rápido en línea recta. La suspensión DCC Sport, con amortiguadores y muelles rediseñados, es más firme y reduce balanceos. Las barras estabilizadoras revisadas y una dirección más directa le dan un tacto preciso que invita a buscar curvas. Los frenos, otro punto débil en muchos eléctricos, han mejorado: el pedal tiene más mordida y los tambores traseros refuerzan la deceleración, mezclando regeneración y fuerza mecánica sin que se note el cambio.

Las llantas de 20” (hay una opción forjada que baja peso) vienen con neumáticos de alto rendimiento, y el eje trasero empuja con ganas. No es un drift car, pero en modo Sport y con el control de tracción desconectado, el Born VZ deja claro que sabe divertirse. Eso sí, sus 1.620 kg se notan en tramos revirados si te pasas de optimista.

Dentro: deportividad y tecnología

CUPRA Born VZ | CUPRA

El interior grita CUPRA por los cuatro costados. Los asientos CUPBucket (vienen de serie y están hechos con poliéster reciclado y fibras de lino) agarran como si fueras a correr en circuito, con una posición baja que te mete en faena. El volante lleva levas para ajustar la regeneración en tres niveles, y la pantalla multimedia sube a 12,9 pulgadas, más rápida y con una barra táctil iluminada para clima y volumen. Si quieres, puedes añadir un equipo Sennheiser de 10 altavoces que suena de lujo.

El maletero ofrece 385 litros, decente para un compacto, pero no esperes un familiar: el Born VZ prioriza sensaciones sobre practicidad. Tecnológicamente, trae el Connected Travel Assist 2.6 (crucero adaptativo y mantenimiento de carril avanzado), cámara 360º y un sistema de parking autónomo que memoriza hasta cinco maniobras. Todo envuelto en detalles cobrizos y una iluminación Smart Light que hasta te avisa de la carga.

¿Cuánto cuesta y contra quién pelea?

En España, el Cupra Born VZ arranca en 46.470 euros (versión Advanced Plus con descuento incluido), aunque puede subir a 48.240 euros según extras. Es más caro que un Tesla Model 3 RWD (39.990 euros, 283 CV), pero juega en otra liga: la de los compactos deportivos eléctricos. El MG4 XPower (40.440 euros, 435 CV) es más potente y barato, pero menos refinado. El VW ID.3 GTX (46.900 euros) es su primo directo, con un enfoque similar pero menos carácter. Y el Alpine A290 (aún sin precio) será más pequeño y ligero, pero también más nicho.

El veredicto

El CUPRA Born VZ no es para novatos porque no se conforma con llevarte del punto A al B. Es un eléctrico con alma de GTI, hecho para quienes quieren sentir el par eléctrico y no solo presumir de autonomía. Por 46.500 euros, ofrece un equilibrio brutal entre prestaciones, tecnología y estilo español. ¿Te atreves a domarlo?