Este domingo, en CC: Probamos el Fiat Grande Panda y el Hyundai Ioniq 9, también visitamos Múnich para conocer el Audi Q3 y el Cupra Tindaya

Audi Q3

Hace unos meses pudimos conocer el nuevo Audi Q3, pero durante esa visita a Alemania, había otro modelo del que no os pude hablar en su momento. Y es que las cosas buenas se hacen esperar, por lo que este domingo veremos la carrocería que está dando un giro de tuerca a la moda SUV.

Este es el nuevo Audi Q3 Sportback, la segunda generación de este modelo que se vendió como churros, y que demostró que las líneas coupé son la nueva tendencia.

Audi Q3 Sportback | Centímetros Cúbicos

Cupra Tindaya

Tindaya es más que un nombre. Es una montaña volcánica de Fuerteventura, en las Islas Canarias, un lugar emocionante, único, lleno de color y texturas.

Y así es el nuevo showcar de Cupra: un diseño muy expresivo y una experiencia única al sentarse al volante. Se llama Tindaya y este domingo viajamos a Múnich para conocerlo.

Cupra Tindaya | Centímetros Cúbicos

Hyundai Ioniq 9

¿Cuántas maletas caben en el coche que probamos este domingo? Una dos, tres… y así hasta 10. Un momento: por el retrovisor digital parece que queda una… No pasa nada, la undécima cabe en el capó.

Así de enorme es la última apuesta de Hyundai, un SUV con apariencia de monovolumen y diseño fuera de lo común con hasta tres filas de asientos: el Ioniq 9.

Hyundai Ioniq 9 | Centímetros Cúbicos

Fiat Grande Panda

El Fiat Panda ha vuelto. Sí, esto es un Panda. Ya no es aquel utilitario pequeño y polivalente que inundaba las calles en los años 80 por su versatilidad y precio ajustado para todo el mundo.

Pero en realidad solo ha crecido un poco y sigue teniendo todas estas cualidades, hasta adaptar el nombre de Grande Panda. Ya hemos tenido la oportunidad de probar su versión de entrada a la electrificación, con un motor microhíbrido. Así que este domingo vamos a poner a prueba el 100% eléctrico.

Fiat Grande Panda | Centímetros Cúbicos

