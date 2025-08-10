Fiat reta al rey del mercado con el Grande Panda de gasolina

Hay quien quiere detener el dominio aplastante que tiene en el mercado el Dacia Sandero. Ese es Stellantis y, para lograrlo, se le ha ocurrido lanzar una versión de gasolina del Fiat Grande Panda. El SUV urbano, que apenas llega a los cuatro metros de largo y que está encuadrado dentro del segmento B, ya está dotado de una variante microhíbrida y otra 100 % eléctrica. Pero quiere más, y ese más es darse el gustazo de aspirar a ponerse en la cima de ventas de nuestro país y de Europa. La receta que empleará para lograrlo es lanzar una unidad de gasolina que se pueda tasar a unos precios tan accesibles por lo menos como los del rumano.

Se emparejará con el Citroën C3 y ofrecerá 100 CV

Cuenta desde Francia el medio L’argus que el piccolo urbano italiano contará exactamente con el mismo esquema técnico del Citroën C3, su hermano gemelo como quien dice dentro del catálogo de Stellantis ya que con él también comparte la plataforma Smart del gran grupo. Así las cosas, llevará bajo el capó el motor de gasolina 1.2 Turbo con 100 CV de potencia e irá asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades. Todo ello le valdrá la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT). Como os podéis imaginar, los precios aún no han sido desvelados pero hay ciertas pistas que nos dan una idea.

Desde el país galo hablan de una distancia de precio comprendida entre los 1.000 y los 2.000 € en comparación con las variantes híbridas. Si ponemos la lupa en nuestro país y en el mercado, el C3 actualmente en España presenta un salto económico más alto, de alrededor de unos 3.500 €. Dicho esto, es de esperar que el Fiat Grande Panda de gasolina se sitúe en unos 15.000 - 16.000 € para lograr su objetivo, que en cualquier caso será más alto que el que tiene de salida el Dacia Sandero, pero estará claramente más cerca de él que la competencia.

Podríamos verlo en las carreteras antes de que acabe el año

En cuanto al timing de su llegada, se espera que la nueva versión del SUV urbano italiano lo podamos ver en el asfalto antes de que llegue el final de 2025. Así las cosas, los primeros pedidos podrían empezar en septiembre y, entre octubre y noviembre, su producción en serie. Así que dentro de muy poco tendremos con nosotros al que promete ser el nuevo superventas de Fiat y de Stellantis en general.