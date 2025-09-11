¡Bruuuutal! Así es lo nuevo de Cupra que explica por qué la marca arrasa en todo el mundo

Si en CUPRA planean apostar al ingenio para ofrecerle a los clientes tipos de carrocerías más creativas y originales que desplacen al SUV y que no se encuadren en ninguno de los segmentos convencionales, pues, con este reciente concept car, no parecerían estar actuando en consecuencia.

Ahora bien, si la idea es romper con lo tradicional y empezar a pensar en diseños más emocionantes, entonces es innegable que este CUPRA Tindaya es simplemente brutal, al igual que lo era el CUPRA DarkRebel.

Cupra Tindaya | Cupra

A modo de contexto, recordemos una declaración del CEO de la marca. "Sería muy divertido. Sería un verdadero punto de inflexión", respondió Wayne Griffiths en una entrevista a Autocar de comienzos del año. La referencia es para los buggy, esos pequeños todoterrenos desarrollados para la diversión antes que para el viaje a destino. Se puede decir que un buggy no pertenece a ningún segmento corriente. ¿Qué ocurre con el flamante CUPRA Tindaya?

Cupra Tindaya | Cupra

En este caso sí hablamos de un segmento recurrente, el de los SUV compactos. Sin embargo, en este coche se le ha echando tanto entusiasmo desde el departamento de diseño que, aunque de un C-SUV se trate, es ante todo, al igual que un buggy, un bicho raro. Aunque un bicho raro brutal. Entonces, con el Tindaya, la marca española nos envía su mensaje y nos reafirma que sí están actuando en consecuencia de sus intenciones, y que la salida de Wayne Griffiths no iba a detener los planes de ser una marca revolucionaria.

CUPRA Tindaya: La búsqueda por el impacto

No es un caso aislado, en absoluto, y todo tiene sentido cuando leemos al CEO interino, Markus Haupt: "El CUPRA Tindaya showcar no es un sueño, ni siquiera una ambición. Es nuestra declaración de intenciones como marca, y va a convertirse en realidad". La búsqueda por nuevos lenguajes de diseño para los modelos de próxima generación está clara.

Cupra Tindaya | Cupra

¿Cómo definiría a este irreverente concepto? Como una completa puesta en escena. Basta con echarle el vistazo para ubicarlo imaginariamente en la película de héroes y villanos que se te ocurra. Cargado de molduras hasta los dientes y un sello de identidad que reside en el corte sobre los pasos de rueda traseros, una calandra que intimida, unas llantas que hipnotizan, una cabina de ciencia ficción... Una propuesta de alto impacto.

Cupra Tindaya | Cupra

Lo dicho. Estamos ante una demostración de lo que vendrá, una materialización de las intenciones de la marca de atraer al público y generar en éste todo lo contrario a la indiferencia. Será cuestión de tiempo para tener el panorama más claro, para saber si CUPRA cumple con su palabra y va tan lejos en sus futuros modelos de producción como lo exhibe en estos experimentales. ¿Acaso debemos empezar a acostumbrarnos a ver coches del estilo del Tindaya por la ciudad y las carreteras?