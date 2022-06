La DGT lo tiene claro: los patinetes eléctricos tendrán seguro obligatorio

Seguro que en las últimas 48 horas, si has paseado o has circulado por tu ciudad, te has cruzado con al menos una persona a lomos de un patinete eléctrico, también conocido como Vehículo de Movilidad Personal. Y es que estos pequeños vehículos han conquistado la ciudad, de manera que miles de personas los utilizan a diario para sus desplazamientos diarios seducidos por su practicidad, economía de uso, bajo coste de adquisición y rapidez.

Desde la Dirección General de Tráfico son conscientes de que la proliferación de este tipo de vehículos ha aumentado de manera ostensible el número de incidentes de tráfico de manera que se ha puesto manos a la obra para regular y ordenar el tráfico y las características de este tipo de vehículos. De hecho, hace unos meses presentó el 'Manual de características técnicas de los vehículos de movilidad personal', en el que se recogen algunos puntos clave de estos vehículos:

- No pueden superar una velocidad máxima de 25 km/h

- No deben contar con ningún tipo de asiento

- No tienen permitida la circulación por las aceras

- Deben contar con iluminación frontal y trasera, así como reflectantes tanto delante y detrás como en los laterales

Se trata, como hemos visto, de una serie de características que todos estos vehículos deben cumplir para poder ser categorizados como VMP. De cualquier manera, parece que los usuarios de estos vehículos van a encontrarse con novedades en los próximos meses, tal y como se desprende de la Estrategia de Seguridad Vial 2030. Son varias las novedades que se han anunciado, aunque algunas de las más importantes son:

- Establecimiento de parámetros cómo la edad mínima o el uso del casco para poder circular con los VMP

- Implantación de un seguro obligatorio para todos los VMP que circulen por vía pública

Cabe recordar también que hace unos meses se anunció también la modificación del reglamento para que estos pequeños vehículos cuenten con un sistema de identificación, de manera que a partir de 2024 los patinetes eléctricos que se vendan en nuestro país deberán contar con una placa identificativa, mientras que aquellos que se han vendido hasta ahora podrán circular hasta 2027.

