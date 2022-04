Patinetes con un motor V12: ¿Cómo es posible?

No son buenos tiempos para los amantes más apasionados y tradicionales del motor: motores tricilíndricos, híbridos, eléctricos, etc. El maravilloso ruido de un V12, tan elogiado como ahora añorado, será una mera reminiscencia del pasado… O no. Y es que conducir siempre ha sido algo más que ir del punto A al punto B, por lo que muchas marcas como BMW, Mercedes o CUPRA ya han incorporado a su gama electrificada el característico sonido de los motores de combustión en sus versiones deportivas de manera artificial, gracias a sus colaboraciones con prestigiosas empresas del sector como Harman Kardon o Beats.

Pero, ¿y si usted es de esos que no utiliza el coche de manera habitual para ir al trabajo? La evolución en la movilidad ha traído nuevos actores como el patinete, la scooter o la bicicleta eléctrica. Recogiendo el guante a todo esto, la empresa Segway ha ideado un altavoz portátil que simula el comportamiento de un propulsor de gasolina, dando a elegir cuatro opciones: monocilíndrico, bicilíndrico, V8 y V12.

Según informa la compañía, el altavoz se conecta vía Bluetooth, de manera que el dispositivo emula los sonidos de acelerar o frenar simultáneamente. El objetivo no es otro que proporcionar, según Segway, “una experiencia inmersiva de conducción que, si lo deseas, puedes cambiar por tu música preferida si te cansas de oír el sonido del motor”.

Este sistema de audio es compatible con varios productos como patinetes, scooters e incluso karts. El dispositivo es portátil, multidireccional, resistente al agua y al polvo e incorpora carga rápida C. Gracias a sus altavoces magnéticos de 4x8W, junto con algoritmos de efectos sonoros especialmente ajustados, aportan unos graves más estables y unos agudos claros.

El altavoz puede comprarse en la página web de Segway. El precio parte de los 149,99 dólares, gastos de envío incluidos; aunque, por el momento, sólo está disponible en los Estados Unidos.

