En Conduce seguro con Ponle Freno: las nuevas normas de circulación y seguridad en motos y patinetes eléctricos

Esta semana en CC ha arrancado de nuevo la sección de 'Conduce seguro con Ponle Freno' en la que hemos hablado de la nueva legislación de la DGT sobre los patinetes eléctricos y, también, hemos hecho referencia a los scooter eléctricos centrándonos en la seguridad en el uso de ambos tipos de vehículos.

Pese a que una moto es, quizás, el medio de transporte más funcional, también hay que tener en cuenta que, a diferencia de un coche, nuestro cuerpo es el que absorbe el impacto en caso de accidente. Por eso, tenemos que ir lo más protegidos que sea posible.

Lo primero y más importante: el casco. Es nuestro mejor aliado, por lo que hay que elegir bien la talla para que ajuste bien y la protección sea óptima. No llevarlo conlleva una multa de 200 euros y una pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir. Después, hay otras protecciones como los guantes homologados y reforzados y una chaqueta para proteger debidamente los hombros, codos y espalda.

Después de equiparnos como es debido, lo primero que nos tiene que quedar claro a la hora de subirnos en nuestra moto es que no debemos tenerla miedo. La sensación de libertad que te da una moto, como por ejemplo, una Seat Mó 100% eléctrica, no te la da un coche, aunque no paran de salir nuevas formas de movilidad urbana como los patinetes eléctricos.

Se trata de uno de los vehículos que cada vez más personas utilizan para moverse en las ciudades. Debido a la creciente demanda, ahora, con la nueva Ley de Tráfico de la DGT, que ha entrado en vigor el pasado 21 de marzo, hay nuevas normas que regulan su circulación y multas que castigan su incumplimiento.

Ahora, es obligatorio circular con casco. No llevarlo supone la inmovilización inmediata del vehículo y una multa de 200 euros; tampoco se puede circular por las aceras ni por las zonas peatonales, pero sí por el carril bici. Son vehículos 100% eléctricos, que no superan los 25 km/h y con una autonomía que puede variar dependiendo del modelo.

En este caso, la Seat Mó eKickScooter tiene una autonomía estimada de unos 65 kilómetros, más que de sobra para nuestros desplazamientos urbanos.

