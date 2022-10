La DGT arranca la medida que pondrá punto final a uno de los aspectos más polémicos de los patinetes

Pensar en los patinetes eléctricos es muchas veces sinónimo de que nos recorra un escalofrío. Y es que no es para menos, ya que llevan siendo desde su auge un tipo de transporte con el que parece que no van las normas, y la DGT está tomando cartas en el asunto. Y es que el mismo Pere Navarro ha sido quien ha anunciado, durante una jornada de movilidad urbana, que “se exigirá un seguro obligatorio para patinetes eléctricos”, así como pedir “colaboración y responsabilidad”.

No es para menos, ya que es algo que preocupa tanto a ayuntamientos como a ciudadanos, quienes viven desde hace tiempo las atrocidades de este medio de transporte. Ya que, aunque parezca a priori inofensivo, ha sido el encargado de 1.300 accidentes entre 2019 y 2021, y entre ellos 16 fallecidos.

La medida que cambiará de una vez por todas la situación con los patinetes eléctricos

Con tal situación sobre la mesa y con el patinete eléctrico como una opción cada vez más plausible con la inflación en plena ebullición, la DGT quiere regularla. De momento, Pere Navarro no ha dado una fecha concreta para que estos seguros entren en vigor, pero desde luego es algo que está en los planes de la institución tal y como recogieron en el Plan Estratégico para la Seguridad Vial 2030.

En esta se recogen los planes para reducir accidentes, y entre los que se encuentra, lógicamente, los VMP como objetivo. Entre ellos se encuentran algunos muy interesantes como la tasa 0,0 de alcohol, la cual entró en vigor el pasado 21 de marzo y vela porque conductores menores de edad no ingieran bebidas alcohólicas y no disfruten de impunidad por no poseer el carnet.

También, nos encontramos con medidas como el uso obligatorio del casco para vehículos de movilidad personal -aunque sea competencia de cada ayuntamiento- y la prohibición de circular por las aceras. No obstante, la entrada en vigor del seguro obligatorio para los patinetes eléctricos aún está por desarrollar.

Pero se espera que la medida esté lista para principios del año que viene, buscando de esta manera que, en caso de accidente, los usuarios de un patinete cuenten con su correspondiente responsabilidad al tener que circular con un seguro y, por ende, con una matrícula capaz de identificar al conductor.

