Esto es lo que la DGT vigilará en su última campaña de vigilancia

Entre el 10 y el 16 de octubre la Dirección General de Tráfico llevará a cabo una campaña de vigilancia y control de las condiciones del vehículo.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico incrementarán la vigilancia sobre los vehículos prestando especial atención al adecuado mantenimiento de los elementos de seguridad del vehículo: neumáticos, luces, señalización…

Con esta campaña, la DGT sigue cumpliendo el calendario de campañas especiales de control y vigilancia de ámbito nacional a realizar durante el año 2022 que presentó a principios de año.

Respecto a los neumáticos, la DGT revisará si los vehículos circulan con neumáticos viejos o desgastados, si son no equivalentes o si presentan deformaciones.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico también comprobarán el estado de las luces del vehículo, si funcionan todas correctamente o si circula con problemas de iluminación.

Todos ellos son considerados defectos graves: uno solo basta para que el resultado de la inspección sea desfavorable. A partir de este momento, el conductor debe arreglar los fallos en un plazo máximo de dos meses y volver a pasar (gratis) la revisión: durante este tiempo, el vehículo sólo podrá moverse para ir al taller.

Los más frecuentes son los relacionados con el sistema de alumbrado y señalización (24,1%) y los detectados en los ejes, ruedas, neumáticos y suspensiones (21,7%).

Por ejemplo, circular con la luz de freno estropeada, de manera que al pisar el pedal no se ilumine, puede llevar a a un suspenso directo en la ITV, al tratarse de una brecha de seguridad de vital importancia. Así como ocurre al circular con los neumáticos muy desgastados, lo que pone en riesgo la estabilidad del vehículo.

Además de las luces y los neumáticos, en anteriores campañas similares la DGT también controla la placa de matrícula, que no presente obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación, no estén deterioradas ni manipuladas. Y el parabrisas, para verificar que no presenta daño alguno, ya que es una pieza fundamental en la resistencia estructural del vehículo, en la eficacia del airbag y en la de ser soporte de cámaras y sensores de dispositivos de ayuda a la conducción.

El objeto fundamental que se persigue con este tipo de campañas es concienciar a la ciudadanía, aproximadamente durante una semana una vez al mes, sobre algún factor de riesgo concreto de los que tienen mayor influencia en la siniestralidad vial.