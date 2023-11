Así funcionan los neumáticos que no se pueden intercambiar en el coche

Si hay un componente de nuestro automóvil que sea importante, pase lo que pase y conduzcamos el coche que conduzcamos, ese son los neumáticos. La única pieza encargada de mantener en contacto con el suelo a nuestro coche es también una de las más complejas e importantes, una de las que nunca debe (ni puede) fallar. Cada año las empresas dedicadas a este sector invierten cientos de millones en desarrollar nuevos neumáticos, con mejores prestaciones y una mayor durabilidad.

Así, en los últimos años hemos asistido al lanzamiento de neumáticos especiales como los dedicados a los coches eléctricos, con un nivel de sonoridad y eficiencia muy refinados, o los neumáticos de cuatro estaciones, que permiten una circulación más segura sean cuales sean las condiciones meteorológicas. Sin embargo, hay otro tipo de neumáticos que los equipan muchos coches y que, aparentemente, no muestran ninguna característica llamativa pero sin embargo tienen un funcionamiento algo especial.

Estamos hablando de los neumáticos direccionales, un tipo de neumático enfocado en las altas prestaciones, generalmente montado en coches con un nivel de potencia y rendimiento relativamente altos. Estos neumáticos, no obstante, se pueden montar en casi cualquier coche siempre y cuando exista en las medidas correspondientes al vehículo, aunque cuentan con una característica que hay que tener en cuenta si queremos disfrutar de la mayor seguridad y agarre posibles.

La característica especial de los neumáticos direccionales

Seguro que más de una vez has oído, o incluso tú mismo lo has llevado a cabo, que es importante rotar los neumáticos cada cierta cantidad de kilómetros si queremos que éstos nos duren la mayor cantidad de kilómetros y su desgaste sea lo más regular posible. Esta afirmación es completamente cierta y recomendable, pero lo cierto es que deberías tener cuidado, ya que si tu coche monta neumáticos direccionales no podrás llevar a cabo esa rotación.

La característica que hace especial a los neumáticos direccionales es que el dibujo de su banda de rodadura está diseñado únicamente para rodar en el sentido de avance del coche, de manera que sus prestaciones y rendimiento se pierden al rotar los neumáticos, ya que al hacerlo giramos la banda de rodadura en sentido contrario y, por tanto, estaremos rodando con los neumáticos "al revés". Para identificar este tipo de neumáticos debes encontrar una flecha o la inscripción "Direction" en el flanco.