El primer neumático sin aire ya rueda por carretera, pero aún no podrás montarlo en tu coche

Hace un tiempo, Michelin presentó el Uptis, un neumático que nada tenía que ver con lo que todos conocemos. De hecho, se trata de un neumático "no neumático", al no contar con ningún tipo de cámara de aire. Su estructura a la vista y su funcionamiento poco convencional, que lo hacen inmune a los pinchazos, suponen un gran paso adelante respecto a lo que todos asimilamos como un neumático tradicional. Sin embargo, aún no están legalizados ni homologados para rodar, al seguir en fase de desarrollo.

Ahora, en un acuerdo pionero en Francia y Michelin, La Poste, el servicio postal francés, y Michelin colaborarán durante dos años para equipar una flota de 40 furgonetas estos neumáticos, en una fase experimental que durará 24 meses ininterrumpidos. Estas furgonetas se utilizarán para servicios de reparto en varias ciudades del norte de Francia, y ya durante estos días, se pondrán en circulación los primeros tres vehículos equipados con esta tecnología para progresivamente irlos incorporando en el resto de las 40 furgonetas que participarán en este experimento.

Los neumáticos que no son neumáticos ya ruedan en Europa

Según Michelin, gracias a estos neumáticos tan especiales, La Poste podrá reducir los tiempos de inactividad y los trabajos de mantenimiento de su flota, garantizando una mejor continuidad de sus actividades y servicios. Desde el punto de vista medioambiental, la eliminación de los problemas derivados de los pinchazos y la falta de presión permitirá reducir el número y la frecuencia de las sustituciones de neumáticos.

Philippe Dorge, director general del Grupo La Poste, afirmó: "Estamos especialmente satisfechos de colaborar con Michelin. Repartimos cartas y paquetes por toda Francia, 6 días a la semana, con carteros que recorren cada día el equivalente a 50 veces la circunferencia de la Tierra. Necesitamos vehículos fiables que ofrezcan una seguridad total en carretera, limitando al mismo tiempo nuestra huella medioambiental. Esperamos rendimiento y total tranquilidad de los Michelin Uptis".

Por su parte, Bruno De Feraudy, director de Actividades de Primera Monta del grupo Michelin, dijo: "Michelin Uptis es una gran innovación y supone un paso clave en el desarrollo de un neumático totalmente sostenible para 2050. Es el resultado de unas cincuenta patentes en términos de estructura del neumático y materiales de alta tecnología. Estamos encantados de que La Poste, la empresa francesa con el mayor parque automovilístico del país con 50.000 vehículos, haya elegido esta solución".