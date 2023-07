Continental presenta los nuevos neumáticos que cimentarán la movilidad del futuro

Los salones o ferias del automóvil están volviendo a la carga. En el Continental Techshow 2023, en Frankfurt, se ha dado a conocer la tecnología y neumáticos que van a cimentar la movilidad del futuro. VER VIDEO

Continental es más que un fabricante de neumáticos. También desarrolla tecnologías que han sido y serán claves para el futuro del automóvil, relacionadas con la conducción autónoma, la movilidad eléctrica, la seguridad y la conectividad. Con la llegada de los modelos 100% eléctricos, se quiere mitigar la huella de CO2 que dejamos en nuestro planeta. Pero la cosa no se queda ahí, también se están buscando alternativas para sustituir los materiales más contaminantes por otros que sean más sostenibles.

Producto de esa búsqueda hacia la sostenibilidad llegan neumáticos como el UltraContact NXT. Se trata del primer neumático desarrollado en serie con un 65% de materiales renovables, reciclados y con certificación ISCC PLUS. Todo con unas prestaciones excelentes, consiguiendo la triple A en el etiquetado de neumáticos europeo en: resistencia a la rodadura, frenada en mojado y nivel acústico. Esto da como resultado un neumático muy duradero, pensado para maximizar la eficiencia energética y ser silencioso. Un compuesto ideal para la nueva movilidad electrificada.

Con el ContiConnect 2.0, se consigue que la información se controle a mediante un monitoreo digital constante. Gracias a un sensor en el revestimiento interno, podemos acceder en tiempo real a las presiones de los neumáticos, así como al estado general y a una estimación de los kilómetros recorridos con él, para saber la vida útil restante. En resumen, podemos comprobar la salud de nuestros neumáticos en todo momento. Si tienen una buena salud, nuestra seguridad está asegurada, que es lo más importante de todo.

De la misma forma, da igual la potencia que tengamos en nuestro acelerador si no tenemos un 'calzado' adecuado en nuestro coche. Para doblegar la potencia de un superdeportivo, se necesita un compuesto a la altura como es el caso del Continental SportContact 7. Un neumático de altas prestaciones camaleónico, ya que tiene una banda de rodadura adaptable y asimétrica, con un diseño único para cada segmento y con una composición química específica, llamada 'BlackChili'. Diseñada para lograr una adherencia óptima, independientemente de si el asfalto está mojado o no. Y no solo eso, este modelo mejora a su predecesor, y lo hace frente en un 17% en kilometraje, mejorando un 10% en rendimiento en pista. Además, reduce la distancia de frenado en mojado un 8% y en seco un 6%.

La tecnología está cimentando una nueva era del automóvil. Una etapa donde los neumáticos evolucionan de la misma manera que lo hacen los coches. Y Continental es uno de los fabricantes que está detrás de todo este cambio.