Los primeros asistentes al sorteo de la Lotería de Navidad ya hacen cola a las puertas del Teatro Real. Algunos de ellos duermen desde hace días a las puertas del coliseo madrileño para poder vivir en primera persona el sorteo del 22 de diciembre. Juan, conocido como 'El Obispo', es uno de ellos. Este jueves volverá a ponerse su disfraz. "Llevo 52 décimos, más los que cambio", confiesa a las cámaras de laSexta. Así es, las horas previas al sorteo dan para mucho, incluso para intercambiar las últimas papeletas con otros asistentes.

"Llevamos esperando con mucha ilusión que llegue esta fecha y esto no nos lo vamos a perder por nada del mundo", asegura él mismo. Todos ellos son la ilusión personificada, pero hay una estrella que brilla por encima del resto. Esa es Manoli, de 85 años. No falla ni un año desde 2012. Se ha vestido de estrella, de bombo, de árbol e Navidad y este año irá de copo de nieve. Y todo ello para no perderse momentos como el que protagonizan los niños y niñas de Sal Ildefonso.

Algunos de ellos se estrenarán mañana, otros cerrarán etapas. Ese es el caso de Aya, la niña que alargaba los "miiil euros" con mucha gracia. La ya no tan pequeña se despedirá para siempre después de que el año pasado diese el Gordo. Este año se subirá a un escenario muy diferente, pues se volverá a contar con el aforo completo después de que el año pasado se redujese a la mitad.