Juan Vivas (PP) lleva dirigiendo la ciudad autónoma de Ceuta desde el año 2001 y todo apunta a que seguirá haciéndolo tras las elecciones de este 28M. Para llegar a la mayoría absoluta se necesitan 13 de los 25 escaños que conforman la Asamblea; cifra que, en principio, no le darían las encuestas (le dan 10 escaños). No obstante, Vivas tiene claro que intentará seguir gobernando con mayoría simple, sin Vox: "No hemos pactado con Vox ni pactaremos con Vox", ha repetido en numerosas ocasiones.

La gran crisis migratoria de mayo de 2021 marcó un antes y un después en la relación con el partido de ultraderecha. Vivas declaró persona non grata al líder de Vox nacional, Santiago Abascal, tras sus duras palabras durante la crisis fronteriza. Las relaciones entre ambos partidos no son buenas desde entonces. Para llegar a acuerdos y sacar adelante las propuestas en la ciudad, el PP se ha apoyado en el PSOE, principal partido de la oposición, una vez que se rompió el acuerdo de apoyo entre PP y Vox.

Puntos y problemas claves en la ciudad de Ceuta

La crisis migratoria

Alta tasa de paro. La ciudad tiene una de las tasas más altas de España (24%), siendo además la ciudad con más paro juvenil: la tasa en Ceuta es del 40% frente al 30% de media que tiene España.

Crisis económica del comercio local.

Partidos y candidatos a las elecciones de Ceuta

PP - Juan Vivas (presidente desde 2001)

Juan Vivas tiene 70 años, es de Ceuta y economista. Lleva en la presidencia de la ciudad desde 2001 y según las encuestas, nada hace sospechar que vaya a dejar de serlo en esta nueva legislatura.

PSOE - Juan Gutiérrez

Tiene 44 años, es de Ceuta (del barrio del Sarchal) y funcionario de profesión en una empresa de limpiezas. Tras aprobar la oposición, se presentó con UGT a las elecciones sindicales de 2005 y estuvo al frente de la organización durante 16 años. En la actualidad es diputado de la asamblea por el PSOE (iba 3º en las listas de las elecciones de 2019) y desde noviembre de 2021 es, además, el secretario general del PSOE de Ceuta. Este año, se presenta por primera vez a las elecciones, en sustitución de Manuel Hernández Peinado.

Vox- Juan Sergio Redondo

Ceutí, tiene 47 años, doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales y licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia de España. Es la segunda vez que se presenta a las elecciones. Lo hizo por primera vez en 2019, consiguiendo 6 escaños.

En febrero de este mismo año, fue condenado a pagar 100.000 euros a un compañero de la junta directiva de su partido por "una intromisión ilegítima en el honor con publicidad a sabiendas de que era falsa", tal como informaban los medios de la ciudad.

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía - Fátima Mohamed

Tiene 55 años, es de Ceuta y abogada. Fundó en 2014 el partido y desde 2015 está en la asamblea (el partido obtuvo 3 diputados). En las elecciones de 2019, consiguió uno. El partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía se formó en octubre de 2014 por un grupo de escindidos de Coalición Caballas, liderados por ella, la primera mujer musulmana en liderar un grupo político en la Asamblea ceutí. Es afín a Yolanda Díaz y la apoyó en la presentación de Sumar el pasado 2 de abril.

Ceuta Ya! - Mohamed Mustafa

Tiene 44 años, es de Ceuta, politólogo y sociólogo. Tiene una larga trayectoria política en la ciudad, siendo militante desde 2001 del partido de izquierdas Unión Demócrata Ceutí (UDCE) que, finalmente, con el paso del tiempo se integró o formó parte de la llamada Coalición Caballas.

Ceuta ya! es un nuevo partido, tras la refundación de Coalición Caballas, que se presenta por primera vez a las elecciones con Mustafa como nuevo candidato, en sustitución de Mohamed Ali que se presentó en las elecciones anteriores de 2019, con la antigua formación.