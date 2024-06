El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado duramente que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se haya abierto a una reforma en la que se contemple una "financiación singular" para Cataluña. "Esto es una barbaridad", ha calificado López Miras en una entrevista en Espejo Público en la que ha añadido que incluso incumple la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

"La Constitución también se erige sobre la igualdad entre territorios. Sánchez se carga la solidaridad e igualdad. Si nos vamos a lo político esto es un escándalo. Hace cinco años Cataluña no necesitaba un sistema de financiación singular y ahora, que necesita los votos, sí. Esto se llama compra de votos", ha recriminado el barón del PP.

López Miras ha rechazado los argumentos del candidato del PSC Salvador Illa, cuando afirma que Cataluña es la tercera región en aportar al Estado, y la número 14 en cuanto a ingresos. "Lo que es una injusticia es que Murcia sea la comunidad peor financiada desde el año 2013", ha afirmado. Según sus palabras, la Región de Murcia recibe 1.100 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada, con la mitad de población, lo que se traduce en que los ingresos estatales per cápita de los murcianos sean de 800 euros menos.

Ha añadido que si se quiebran los principios de solidaridad, igualdad y equidad, que garantizan las mejores coberturas públicas con independencia de la zona de residencia, "habrá privilegios entre los españoles, que es lo que quieren Sánchez y el PSC".

Sobre el establecimiento de una quita para compensar, por ese tratamiento singular, al resto de regiones más endeudadas, el presidente murciano ha contestado: "no nos vamos a contentar con las migajas, no nos sirven, no arreglan los problemas de financiación autonómica".

Al respecto, ha abogado por la convocatoria de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como ha pedido por carta al presidente Pedro Sánchez, para establecer en consenso una "solución definitiva para un sistema de financiación justo, equitativo e igualitario".