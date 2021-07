Vox rompe relaciones con el PP tras abstenerse en la votación para declarar persona non grata a Santiago Abascal en Ceuta y después de que el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, defendiese este lunes que esa abstención fue "una decisión responsable".

Así lo ha anunciado este lunes el eurodiputado de la formación de extrema derecha Jorge Buxadé: "Consideramos que el PP, con su abstención del viernes y con las declaraciones de hoy del presidente del PP en Ceuta, ha roto relaciones con Vox y, por tanto, nosotros tomamos nota y damos las relaciones por rotas", ha aseverado.

Buxadé asimismo ha acusado al PP de ser "cooperador necesario de la estrategia de demonización y deshumanización de Vox" y ha planteado un ultimátum al partido de Pablo Casado: "El PP debe decidir: o reconsidera esa decisión y desautoriza de algún modo, repara el daño producido por esa votación en la Asamblea de Ceuta el pasado viernes, o no nos va a poder seguir reclamando la ayuda para aprobar sus propuestas en los plenos y en los Ayuntamientos", ha advertido.

Esta decisión de Vox llega después de que, este mismo lunes, en declaraciones a la cadena 'COPE', Vivas dijera "no a los cordones sanitarios" pero rechazara a su vez "los cordones sanitarios que establece Vox para poner en riesgo la convivencia". "Estoy convencido de que mis compañeros de partido están a favor de Ceuta, están a favor de los ceutíes y no están a favor del establecimiento de los cordones sanitarios que, por razones estrictamente electorales, pretende establecer Vox en Ceuta", sostuvo.

Desde Génova, no obstante, reconocen discrepancias con lo que ha ocurrido en Ceuta y apuntan que no se consultó con la dirección del partido la abstención en la declaración de Abascal como persona non grata.