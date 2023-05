El 25 de mayo de 2003 el PP hacía historia de la mano de Juan Jesús Vivas Lara logrando en Ceuta su primera mayoría absoluta. Pero el nombre de este licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga apareció por primera vez en el Gobierno de la ciudad autónoma dos años antes.

Anteriormente, Vivas fue jefe de sección del área de Gestión Tributaria, gerente de la Sociedad para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico de Ceuta (PROCESA), profesor tutor durante varios años del Centro Asociado de la UNED en Ceuta y consejero de Economía y Hacienda de Ceuta del Gobierno presidió Jesús Cayetano Fortes Ramos (PP).

El propio Vivas no encabezó el Gobierno hasta 2001. Lo hizo de rebote, tras una moción de censura contra Antonio Sampietro (GIL), la segunda de aquella legislatura. Dicha moción de censura salió adelante tras dos semanas en las que cuatro consejeros de las filas del Grupo Independiente Liberal abandonaron el partido.

Así, la moción salió adelante con el apoyo de 17 diputados (de los 25) —ocho del PP, uno del PSOE, tres del PDSC y cinco del Grupo Mixto—, y contando con la oposición de los siete diputados del GIL pasados al Grupo Mixto y la abstención de la diputada Susana Bermúdez, que no acudió a la sesión plenaria. La moción de censura puso fin al Gobierno de Sampietro para dar paso a la era Vivas: el 'popular' es, a día de hoy, uno de los dirigentes que más tiempo lleva al frente de una Administración autonómica.

La primera mayoría absoluta de Vivas

Dos años después, en 2003, se celebraron unos nuevos comicios, pues así lo marcaba la ley. De ellos salió la primera mayoría absoluta del PP en Ceuta. El 27M de 2007 también le dio la victoria al PP de Juan Vivas, con 19 diputados. Lo mismo ocurrió en 2011, cuando perdió uno de sus diputados y se lo quedó el PSOE.

En 2015 perdió todavía más representación, a pesar de que volvió a hacerse con esa mayoría absoluta. Vivas perdió casi 20 puntos porcentuales de apoyo popular con respecto a 2011, pasando del 65,1% al 45,7% en unos comicios en los que la abstención llegó al 50,1%.

Cuatro años después, el apoyo al PP sufrió tal batacazo que en la última legislatura han tenido que gobernar en minoría con nueve escaños. Vivas descartó durante la campaña electoral de entonces alcanzar cualquier tipo de pacto de investidura o gobernabilidad tanto con Vox como con Caballas, formaciones cuyos discursos considera que atentan contra la "convivencia" en Ceuta.

Lo mismo ha repetido en la de este año. "No vamos a pactar con Vox porque no es bueno para Ceuta: salimos a ganar y nuestro objetivo es la mayoría absoluta", ha dicho tras dejar claro que tampoco optará a la Presidencia de la Ciudad si la suya no es la lista más votada o no mejora sus resultados de 2019, cuando obtuvo nueve de los 25 diputados de la Asamblea autonómica.

A las elecciones de 2023 llega dos años después de una dura crisis migratoria que, según Vivas, la ciudadanía ceutí percibió como una "invasión". "Está afectando a la normalidad de la ciudadanía. Lo de ayer es inédito. A esta hora no le puedo decir todavía el número de personas que llegaron a Ceuta", señalaba entonces en Al Rojo Vivo. Sin embargo, el propio Vivas y sus compañeros de partido respondieron duramente a Vox cuando la formación verde utilizó esta misma expresión, la de "invasión", al referirse a la crisis migratoria.

"Mientras los demás estábamos defendiendo a Ceuta y a España, ustedes porque estaban en otra cosa, en incendiar Ceuta a mayor gloria de su populismo retrógrado y trasnochado", aseguró durante un polémico pleno el 'popular' Yamal Dris. "El pleno lo perturbó Vox a conciencia para darle una segunda vuelta a su intento de división de los ceutíes para sacar provecho", explicó después Vivas en laSexta. "De alguna manera separaban a los ceutíes a la hora de defender nuestra españolidad, Ceuta es España porque lo dice la historia, el derecho y porque lo quiere el corazón de todos los ceutíes; cristianos, musulmanes, judíos e hindúes", apuntó.