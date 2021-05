El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha asegurado en Al Rojo Vivo que "la percepción de los ciudadanos de Ceuta" tras la llegada masiva de migrantes a la playa del Tarajal "es de invasión".

"Está afectando a la normalidad de la ciudadanía. Lo de ayer es inédito. A esta hora no le puedo decir todavía el número de personas que llegaron a Ceuta. Se habla de 6.000, de 7.000", ha señalado.

Vivas ha explicado que lo sucedido ayer en la ciudad autónoma "es como si a España en unas horas llegaran cuatro millones de personas": "Estamos hablando de una ciudad de 85.000 habitantes y con 20 kilómetros cuadrados. ¿En qué situación quedaría España? Esa es la situación que está ocurriendo en Ceuta".

"A través de este episodio se pone de manifiesto y en evidencia que la frontera está en manos de Marruecos porque en el momento en que las autoridades Marroquíes han adoptado una actitud clamorosamente pasiva, hemos tenido lo que hemos tenido", ha denunciado.

El presidente de Ceuta asegura que los ciudadanos de la ciudad están "inquietos, preocupados, con miedo y angustiados" porque "la frontera no está lo suficientemente segura": "Hablar de frontera en Ceuta es hablar de integridad territorial y de soberanía".

Vivas ha llegado a asegurar que "Ceuta está en estado de excepción": "No decretado, pero de hecho. Hoy a los colegios el 60% de los alumnos no ha ido". El popular señala que "la gente no quiere salir a la calle" y que se vive "una situación de enorme tensión".