Este 28M, otro día de elecciones. En Ceuta, los ciudadanos acuden a las urnas para elegir a la persona que dirija la Asamblea ceutí los próximos cuatro años, aunque lo cierto es que lleva en manos de la misma persona más de 20 años. Juan Vivas (PP), actual presidente del Gobierno de la ciudad autónoma, vuelve a presentarse como cabeza de lista de los 'populares' para continuar su mandato en una región que lleva gobernando desde 2001.

Pero no es el único: son 222 los candidatos que se presentan a estas elecciones, organizados en ocho formaciones políticas diferentes. Juan Gutiérrez lidera la candidatura del PSOE, Fátima Hamed, la del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Mohamed Mustafa la de Ceuta Ya! Además, Juan Sergio Redondo es el candidato por Vox, formación a la que Vivas se ha dirigido en numerosas ocasiones y con la que, ha prometido, se negará a pactar.

¿Qué partidos se presentan en Ceuta?

Partido Popular (PP)

Ceuta Ya!

Vox

PSOE

Podemos

Libres

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta

Ciudadanos

Vivas, más de 20 años de Gobierno en Ceuta

En las últimas elecciones no consiguió mayoría absoluta, pero el PP no dejó el Gobierno. Juan Vivas se convirtió en presidente en 2001 no en unos comicios, sino como candidato alternativo presentado en una moción de censura que salió adelante. Sin embargo, en 2003 logró la que sería la primera mayoría absoluta del PP en la ciudad autónoma. Aunque ha perdido fuerza en los últimos años, el PP de Vivas ha sido la lista más votada en Ceuta durante más de dos décadas.

Vivas tiene "razones, motivación e ilusión" para, de cara a esta nueva cita electoral, con la esperanza de revalidar el cargo, "tomar decisiones ante los retos, desafíos y oportunidades que se vislumbran", aseguró, en declaraciones a Europa Press. Aun así, son otras siete personas las que lideran las candidaturas que se presentan en una jornada en la que tratarán de entrar en el Gobierno de la ciudad: