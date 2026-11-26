¿Qué ha dicho? "¿Pueden dejar la violencia machista a una lado?", se ha preguntado la vicepresidenta segunda. "No pueden hacerlo sencillamente porque están presos por la extrema derecha que ha decidido disputar el feminismo en España", ha agregado.

Yolanda Díaz se ha mostrado muy indignada este jueves en Al Rojo Vivo tras las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25N en las que cuestionaba "la diginidad" de las mujeres que apoyan al PSOE señalando sin cortapisas que "la política de Pedro Sánchez en materia de vivienda se define en una linea: el Gobierno le puso un piso a una puta en la plaza de España".

"¿Usted cree que una dirigente del PP puede expresarse así?", le ha preguntado a Antonio García Ferreras. "En un país en el que se ha asesinado a 49 mujeres (este año), en una cuestión como esta, que nos matan como chinches, que nos agreden todos los días, que hoy aprobábamos una norma por la igualdad reproductiva en España, en un país en el que aún hay diferencias reproductivas, ¿tenemos que esccuhar esto?", ha espetado.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha cargado contra la diputada 'popular' y el conjunto del PP. "¿Pueden dejar la violencia machista a una lado? Ser gente de Estado, y decir 'miren, no compartimos muchas ideas del Gobierno, pero vamos a trabajar conjuntamente para evitar esto'", ha señalado.

"No pueden hacerlo sencillamente porque están presos por la extrema derecha que ha decidido disputar el feminismo en España", ha agregado.

Álvarez de Toledo acudía este miércoles a la que fuera casa de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, para denunciar que el PSOE haya "utilizado a las mujeres como mercancía para sus ministros" y pedir el voto para el Partido Popular.

"Estamos en la zona cero de la degradación socialista. Lo dije en el Congreso y lo repito aquí, en el lugar del crimen", ha afirmado en un vídeo compartido en redes sociales. Según la diputada 'popular' "toda la política de vivienda de Sánchez se resume en una línea: el Gobierno le puso un piso a una puta en la plaza de España", dijo, en referencia al piso de Plaza de España (Madrid) que Ábalos habría pagado a Jéssica.

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