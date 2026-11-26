La periodista Belén Carreño reacciona a esta noticia y valora a la nueva candidata de Frente Amplio, Ada Colau. En el vídeo, los detalles.

Carolina Bescansa o Ramón Espinar junto a cerca de 80 excargos de Podemos han firmado un manifiesto a favor de Frente Amplio para estas elecciones del 29N. La periodista Belén Carreño lo tiene claro: "Pablo Iglesias se ha convertido en el Felipe González de Frente Amplio".

Y es "curioso", añade, porque "lo ha logrado en apenas 6 o 7 años, lo cual es bastante acelerar, como es la política ahora que se mueve de forma exponencial. Pues ahora corre tanto que de repente Pablo Iglesias ya es Felipe González para alguien".

En cuanto al debate a cuatro de esta noche entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y la propia Ada Colau, candidata de Frente Amplio, asegura que "es una buena oradora que de por sí es tranquila, sin necesidad de echar mano al freno, como sí que tiene que hacer el presidente", concluye Carreño esperando a ver qué tal funciona el "tándem" Sánchez-Colau, PSOE-Frente Amplio.

Esta noche, a las 22:00, en laSexta, podemos ver al completo, en una programación especial el debate a cuatro, el último antes de las elecciones de este próximo domingo, 29 de noviembre.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido