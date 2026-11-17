En un mitin celebrado este martes en Albacete, Sánchez ha hecho un repaso de la campaña de la derecha con señalamientos a la falta de preparación de Feijóo, que dice no saber inglés, o algunas de las polémicas de Ayuso. También ha cargado contra Abascal y por el plantón a Jordi Wild.

En un mitin en Albacete, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato socialista, reivindicó la bandera española, criticó al Partido Popular y cargó contra Vox. Destacó que la enseña nacional representa a todos los españoles y celebró el éxito de los mítines en un contexto de alta polarización. Sánchez repasó logros de su gobierno, como la subida del salario mínimo, y criticó las diferencias entre Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. También arremetió contra Santiago Abascal de Vox por sus discursos y su rechazo a entrevistas, como la programada con Jordi Wild. Sánchez cuestionó la disposición de los dirigentes de Vox a someterse al escrutinio público.

El presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha protagonizado este martes en un mitin en Albacete en el que ha vuelto a reivindicar la bandera española, ha lanzado dardos al Partido Popular y ha cargado contra Vox tras el plantón a Jordi Wild en una entrevista programada.

Sánchez ha vuelto a ondear la enseña nacional, como ya hizo el pasado domingo en Alcorcón, para reivindicar que también representa a los socialistas. "Hay algunos que piensan que es suya, pero es la bandera de todos", ha proclamado ante los asistentes. "Estamos orgullosos de España", ha continuado.

Además, ha celebrado el "éxito" de los mítines hasta la fecha, en un contexto de alta polarización y con todos los candidatos ya metidos de lleno en la campaña. "Esta es la sexta vez que me presento a unas elecciones y jamás había visto una movilización igual", ha asegurado. "Estamos haciendo una campaña histórica", ha añadido.

El todavía jefe del Ejecutivo ha querido también hacer un repaso por algunos de los logros que reivindica durante la campaña. "Dijimos no a la guerra de Irán desde el principio, en un contexto geopolítico adverso. La Comisión Europea vuelve a poner a España en el liderazgo económico", ha enumerado. También ha hecho mención a la última medida aprobada por el Gobierno: "Es un orgullo y un honor que hoy hayamos aprobado la subida del salario mínimo", ha celebrado.

Critica las diferencias entre Ayuso y Feijóo

En la parte central de su intervención, Sánchez ha dirigido buena parte de sus críticas contra las derechas, con especial atención a las diferencias entre el candidato del PP a las generales, Alberto Núñez Feijóo, y la líder de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Concretamente, ha reprochado al líder del PP que permanezca en silencio mientras ella lanza críticas contra otros territorios, como Andalucía.

El presidente también ha recuperado la polémica sobre el ático de la dirigente madrileña y ha criticado que Feijóo, en la entrevista con Jordi WIld, defendiese que el precio del inmueble no era tan elevado. "¡Que lo paguen ellos!", ha sentenciado Sánchez. Además, ha vuelto a mencionar la relación del líder popular con Marcial Dorado y ha cuestionado que en 2026 siga asegurando que desconocía que el empresario gallego era narcotraficante.

Feijóo y Ayuso también han recibido críticas por separado, con un Sánchez que ha ido intercalando otras polémicas que han salpicado a ambos dirigentes en su discurso. "Mala educación es llamar mafia a los sindicatos", ha dicho en referencia a la presidenta madrileña. "Su propuesta estrella era construir un millón de viviendas y ahora dice que nunca dijo eso", ha criticado sobre el líder del PP.

Incluso ha aludido al dominio de idiomas de Feijóo y a su nivel de cultura general: "Feijóo, suspenso en inglés, física, literatura, geografía". "Le preguntan si sabe inglés y dice: 'No. Y no me he tomado la molestia de aprender'. Y luego son los de la cultura del esfuerzo", ha añadido.

Abascal no queda exento de críticas: "Dice que no es racista"

Las críticas se han extendido a Vox y a su líder, Santiago Abascal. Sánchez ha cuestionado que el dirigente "dice que no es racista" y que utiliza el discurso de las "paguitas", mientras que su esposa disfruta del bono social térmico, una noticia que se ha conocido este mismo martes. "No es facha, es pura fachada", ha resumido. También ha aludido a sus intervenciones públicas, en las que evita pronunciarse sobre cuestiones económicas: "Le preguntan y dice: 'Yo no soy economista'".

Por último, Sánchez ha cargado contra lo que ha calificado como una actitud de cobardía de la ultraderecha ante los medios de comunicación. En concreto, ha reprochado a Vox que no acudiese a entrevistas como la que tenía programada con el youtuber Jordi Wild. El presidente ha utilizado este episodio para cuestionar la disposición de sus dirigentes a responder preguntas y someterse al escrutinio público.

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