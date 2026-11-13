Del "no sé inglés" a la "crema para el herpes zóster" en su paseo con Marcial Dorado: las perlas de Feijóo en su entrevista con Jordi Wild

¿Qué ha dicho? El candidato a las elecciones generales y líder del PP se sienta frente al youtuber y pone sobre la mesa sus propuestas de Gobierno, pero también sus tema más polémicos y debilidades: "Yo no sé inglés, sé gobernar".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a las elecciones generales, ha participado en una entrevista con el youtuber Jordi Wild, abordando temas personales y políticos. Feijóo admitió su falta de esfuerzo en aprender inglés, afirmando que un presidente debería conocer el idioma, aunque él depende de traductores. También abordó la polémica foto con el narcotraficante Marcial Dorado, aclarando que en ese momento solo se dedicaba al contrabando de tabaco. Feijóo destacó su responsabilidad sobre su biografía y lanzó críticas a Pedro Sánchez, mencionando la trama Gürtel y su repulsión por la conducta de Luis Bárcenas.

Alberto Núñez Feijóo no se esconde. Ni en los medios traidiconales ni tampoco en su visita a la mesa del conocido youtuber Jordi Wild, uno de los más importantes del mundo. El líder del PP y candidato a las elecciones generales del próximo 29N ha tenido tiempo de tratar muchos temas con Wild, de Estado o de su biografía personal.

Como por ejemplo su nulo conocimiento en idiomas. Wild le ha preguntado por sus dotes en inglés, a lo que Feijóo ha reconocido no haberse esforzado en ningún momento en acercarse al idioma más hablado del mundo. "No he hecho ningún esfuerzo en esto, lo reconozco", dice tal cual.

Para el líder del segundo partido más importante de España y candidato a la presidencia del Gobierno "un presidente debería de saber inglés", pero no es su caso, ya que siempre viaja junto a un traductor para asuntos oficiales. "Me interesan más los problemas de mi país. Decía Felipe González que uno puede ser tonto en varios idiomas, no quiero apropiarme de esa frase, yo puedo decir que no insulto en ningún idioma", ha espetado.

"no tengo fotos con prostitutas"

La conversación con Wild ha dado para mucho. Entre los temas a tratar también ha salido a la palestra la famosa foto con el nartotraficante Marcial Dorado. De la imagen, tomada en 1995, Feijóo asegura que entonces Dorado solo "se dedidacaba al contrabando de tabaco" y que cuando lo supo cortó su relación. Además detalla que fue unos cuatro o cinco años después cuando se enteró de que traficaba con droga.

Incluso no ha dudado en detallar que la crema que se ve en su espalda no era para el sol, sino para un herpes zóster que tenía. Además, no ha querido concretar si su relación con el narco gallego era de amistad, simplemente ha reconocido que los presentó un compañero de la Junta de Galicia. "A ver, amigos... obviamente alguien habrá hecho esa foto. No estábamos solos. Es curioso que no salga nadie más", comenta, a la vez que lanza que Dorado iba a mítines de otros partidos políticos.

"Soy responable de mi biografía, respondo por ella, si esto es solo lo que hay, que la gente lo juzgue", ha señalado. Eso sí, ha lanzado un dardo directo al presidente del Gobierno y también candidato, Pedro Sánchez: "Yo lo que no tengo es fotos con prostitutas. Sánchez tiene tantas fotos... que explique todas con este detalle. Prefiero tener esta foto a las que tiene él".

"Dije que me repugnaba"

Para Feijóo, en Galicia se conocen perfectamente las épocas vividas. "Yo me someto a cualquier tipo de debate y critica pero si me quieres comparar con Sánchez, no Hay una pregunta que no ha contestado: si sus primarias se financiaron con dinero de su prostitución".

Por otro lado, el 'popular' también ha tenido palabras para la trama Gürtel, más concretamente para el extesorero del PP, Luis Bárcenas. "Me avergoncé. Dije que me repugnaba la actitud del tesorero de mi partido, pero del pasado uno no reniega. Se aprende", ha señalado.

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