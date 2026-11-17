Pilar Velasco reflexiona sobre lo que en su opinión es un error por parte del PP de retirar su candidatura para el Senado en Gipuzkoa y tener que pedir el voto para Vox, mientras Feijóo afirma estar "más cerca de Abascal que de Otegi".

Alberto Núñez Feijóo participaba en un acto en Eibar en apoyo a su candidato por Gipuzkoa, Jon Echeverría, al que lanzaron piedras y petardos hace unos días en Hernani.

Allí Feijóo aprovechaba para reivindicar el acuerdo con Vox para el Senado en Gipuzkoa, para lo que aseguraba que se sentía más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi. Unas declaraciones que no terminaban de sentar bien al líder de la formación de extrema derecha, que lo comparaba con decir "me siento más cerca del señor Feijóo que de Hannibal Lecter".

"En el Partido Popular querrían que Vox no existiera, pero Vox les está comiendo la tostada completamente, no solo en el País Vasco", comenta Pilar Velasco.

La periodista considera que es "un error que el PP no presente candidatura en el Senado en Gipuzkoa", ya que cree que no debería abandonar Cataluña y País Vasco y tener que pedir el voto por Vox.

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