Feijóo niega haber prometido la construcción de un millón de viviendas pese a que lo pone en su programa

Los detalles El candidato, además, ha difundido esta promesa en hasta 16 intervenciones públicas.

Alberto Núñez Feijóo se contradice sobre una de las promesas de vivienda del Partido Popular, negando que vayan a construir un millón de viviendas, afirmando que solo mencionó la necesidad de tal cantidad en España. Sin embargo, el programa electoral del PP especifica el compromiso de construir un millón de viviendas, lo que indica una intención clara del partido, más allá de una necesidad abstracta. Esta promesa también fue repetida por Feijóo en múltiples ocasiones durante la campaña, destacando medidas como la movilización de suelo público y privado y la agilización de licencias urbanísticas para lograr el objetivo.

Alberto Núñez Feijóo se contradice en torno a una de las principales promesas de vivienda del Partido Popular y niega que vaya a construir un millón de viviendas. "Yo no he dicho que vaya a hacer un millón de viviendas, he dicho que España necesita un millón de viviendas", añade en una entrevista para 'Politico'.

Sin embargo, la promesa aparece expresamente recogida en el programa electoral del PP, que incluye el compromiso de explícito de "construir un millón de viviendas". La formulación atribuiría directamente al partido la intención de llevar a cabo esa medida y no lo plantearía como "una necesidad" abstracta para solucionar el problema de la vivienda en España, como dijo en la entrevista.

El documento que recoge la propuesta, que figuraba también el programa de 2023, desarrolla las medidas para alcanzar ese objetivo, entre ellas la movilización de suelo público y privado, la colaboración con otras administraciones y la agilización de las licencias urbanísticas.

Ahora bien, la promesa no aparece únicamente en el programa electoral. Durante la campaña, el líder popular ha repetido el objetivo en diferentes intervenciones públicas, presentándolo como una de las principales apuestas de su eventual Gobierno. De hecho, en un repaso al archivo de declaraciones y actos de Feijóo, hemos localizado hasta 16 ocasiones en las que el dirigente ha aludido a ese compromiso.

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