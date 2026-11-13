Abascal asegura que "no se arrepiente" del plantón a Jordi Wild: vio la entrevista a Feijóo de camino a un acto de campaña

Entre líneas Su decisión de cancelar en el último momento la entrevista con el 'youtuber' no ha gustado a algunos dirigentes de Vox, aunque el partido busca zanjar el tema y no entrar en debates que "despisten".

Vox ha enfrentado su primera polémica en la campaña electoral tras cancelar Santiago Abascal su entrevista con el youtuber Jordi Wild, a la que sí acudieron otros candidatos como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau. Abascal, tras ver la entrevista de Feijóo, consideró que el líder del PP estuvo elegante, pero defendió su decisión de no participar, buscando controlar la difusión de las grabaciones. Aunque algunos seguidores y dirigentes ven la cancelación como un error estratégico, Abascal insiste en que su decisión es firme. En Toledo, criticó a Feijóo por hablar de ministerios antes de las elecciones y centró su discurso en temas como inmigración y seguridad.

Acaba de empezar la campaña electoral y Vox ya ha enfrentado su primera polémica. El partido de ultraderecha no preveía el impacto que iba a tener el plantón a Jordi Wild. Los otros tres principales candidatos han acudido a su cita con el youtuber, mientras que Santiago Abascal la canceló en el último momento.

laSexta ha podido confirmar que Abascal ha visto la entrevista de Alberto Núñez Feijóo junto a su equipo de camino a un acto a Toledo. Además, le habría transmitido a su equipo que el líder del PP ha estado elegante en su conversación con el youtuber.

En público, intenta zanjar la cuestión y asegura que "no me arrepiento de ninguna decisión". No rectifica y defiende la decisión de suspender esta entrevista y que sus dirigentes no acudan a ninguna otra en la que luego no pueda disponer de la grabación íntegra y decidir sobre su difusión. Asume el desgaste, pero quiere pasar ya página. Insiste en que su decisión de no acudir es "firme" y estaba "muy pensada".

No lo comparten así parte de sus seguidores en las redes sociales ni algunos dirigentes del partido, que acatan la decisión de la dirección y tratan de asimilarla. Ven en ella un error dada la proyección de pódcast de Wild y el seguimiento que sus simpatizantes, especialmente los más jóvenes, hacen de espacios como el del youtuber.

Entienden que se ha perdido una gran oportunidad electoral y que se ha dejado ocupar este espacio por una decisión apresurada. Y es que mientras el partido intenta aparcar el asunto en el comienzo de la campaña electoral, el creador de contenidos ha emitido este viernes las entrevistas con el resto de los candidatos principales: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijoo (PP) y Ada Coalu (Frente Amplio). En menos de 24 horas, cada una acumula más de dos millones de visualizaciones.

Valora la entrevista de Feijóo

En Toledo, Abascal ha sido preguntado por estas entrevistas, especialmente por lo dicho por Feijóo sobre que hay "ministerios de Estado" que deberían estar encabezados por personas nombradas por el presidente del Gobierno.

Al líder de Vox no le ha gustado esta afirmación del candidato popular, a quien le ha recriminado que se vista ya con "ropajes" de presidente de Gobierno cuando aún no se han celebrado las elecciones y le ha instado a centrarse en el objetivo común para los dos partidos de acabar con Sánchez.

Esa es su determinación y en ello va a insistir durante la campaña sin entrar en debates que "despisten" —como el de las entrevistas o el reparto de ministerios— de lo que verdaderamente preocupa a los españoles: inmigración, seguridad o vivienda.

Esta noche en la madrileña plaza de Colón tendrán ocasión de recuperar sus estrategia en el mitin de apertura de la campaña que Vox ha postergado a este viernes, a diferencia de los demás partidos, que eligieron el jueves para iniciarla.

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