La periodista ha asegurado que "el voto por correo es un voto seguro, no va a haber pucherazo" y que los mensajes sobre un posible fraude tienen fines electorales.

La periodista Pilar Gómez ha criticado las declaraciones de líderes de la derecha, como Santiago Abascal de Vox e Isabel Díaz Ayuso del PP madrileño, por sugerir fraude electoral al cuestionar el voto por correo. Gómez subraya que este método es seguro y que tales afirmaciones engañan al público. Además, considera que estos mensajes buscan proyectar una imagen de superioridad moral. En contraste, destaca que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, no apoya estas sospechas infundadas. Gómez también critica la gestión de anteriores directivos de Correos, esperando que aprendan de sus errores.

La periodista Pilar Gómez ha rechazado las declaraciones de algunos líderes de la derecha, como el de Vox, Santiago Abascal, y la del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido evitar el voto por correo, agitando así el fantasma del fraude electoral. "No se puede arrojar la sombra de la sospecha, porque es engañar a la gente", ha advertido, antes de asegurar que "el voto por correo es un voto seguro, no va a haber pucherazo".

Gómez considera que este tipo de mensajes buscan trasladar una imagen de superioridad moral por parte de quienes los lanzan. "Lo que se alimenta o lo que se intenta es transmitir: 'vótenme porque yo soy el puro, el que pone en cuestión el sistema'", ha señalado.

En este sentido, ha diferenciado la posición de Abascal y la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Señala que el candidato popular a la presidencia "sí distingue" y deja claro que "no tiene ninguna prueba, porque no la hay, de que se pueda hacer un pucherazo".

No obstante, la periodista también ha cuestionado la gestión de anteriores responsables de Correos. "Sí que me parece que el director de Correos que tuvimos y la señora Leire no son las personas para estar dirigiendo ni Correos ni ninguna empresa", ha afirmado. Con todo, ha expresado su deseo de que el próximo Gobierno "aprenda de los errores".

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